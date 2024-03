Madrid, Liverpool y Múnich, aturdidos: ganó la estrella con él y pone nuevo destino a Xabi Alonso

Qué duda cabe que tan impresionante es lo que está haciendo Xabi Alonso con su Bayer Leverkusen como tentadora es la posibilidad que se le abre al tolosarra de dejar al equipo de la aspirina en lo más alto del Olimpo para marcharse a un grande. Sabe el exjugador vasco de Liverpool, Real Madrid y Bayern, además de La Roja, que la confirmación en su nueva etapa como entrenador solo llega de manos de un club histórico, y su compañero en Sudáfrica le ve en uno muy concreto.

Del Bernabéu a Anfield

Hasta la renovación de Carlo Ancelotti por parte del Madrid, la vía blanca parecía factible, sin embargo, el de Reggiolo se ha ganado la confianza en el club merengue desde la implantación de una estabilidad que perdura y da equilibrio al club, de modo que lo del conjunto de Concha Espina con Xabi Alonso más que un adiós es un hasta pronto. Y si el Santiago Bernabéu no es una opción, quedan otras dos de enorme peso: Anfield y el Allianz Arena.

Para Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona y campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 junto a Xabi Alonso, el orden es justamente ese. Es más, Piqué cree que lo de Liverpool puede ser una más que posible salida al final de temporada.

En Sky Sports comentaba al respecto que “sin duda, pude ver que él tenía lo necesario para ser un entrenador de éxito. Le encanta el fútbol. Sabe jugar y es muy parecido a Sergio Busquets. Busquets sigue jugando, pero será otro entrenador increíble”, comentaba el que fuera capitán blaugrana, advirtiendo que “está haciendo la temporada perfecta. A ver el año que viene qué hace. Todo el mundo dice que el Liverpool será una opción después de que Klopp se vaya, así que veremos”.

No es una certeza, pero desde luego el central no descarta la posibilidad y eso en el norte de Inglaterra lo han convertido rápidamente en un guiño; no es para menos, se les va un ídolo de enorme magnitud, como es Jürgen Klopp, y necesitan una respuesta inversamente proporcional.