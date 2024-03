De la Fuente revoluciona la RFEF: de Brahim y Cucurella a estos 3 nombres que dan un giro a La Roja

Dejemos a un lado el revuelo que vive la RFEF por asuntos extradeportivos para centrarnos en el presente y futuro de la Selección Española de Fútbol. De ello es inevitable tener que tratar los nombres de Marc Cucurella, cuya llamada por José Luis Gayá ha levantado ampollas, y sobre todo Brahim Díaz, que ha decidido jugar con Marruecos por una supuesta decisión en su contra del seleccionador y lo ha hecho cuando más brilla en el Santiago Bernabéu.

Cabe decir que el jugador de los blues ha superado ya su lesión en el tobillo y ha empezado a entrar en los planes de Mauricio Pochettino, por lo que en ese sentido es lógico que Luis de la Fuente lo considere como una opción, ahora bien, muchos aficionados en España han puesto el dedo en la llaga porque precisamente esa demarcación vive un momento álgido como pocos y se han quedado fuera (además de los lesionados Alejandro Balde y Miguel Gutiérrez) jugadores como Javi Galán, Álex Moreno, Fran García, Alfonso Pedraza o Manu Sánchez. Ya saben, en esto de las convocatorias los gustos van por barrios. Con respecto a Brahim, hay poco más que decir, el jugador y el técnico lo han zanjado: la decisión está tomada; otra cosa será si empieza a brillar al sur de España el futbolista del Real Madrid.

Las piezas que apuntan alto

No van a llegar a la Eurocopa, prueba de ello es que no han entrado en esta última lista de la Absoluta, más con unos Juegos Olímpicos para la Sub-21 en el horizonte, pero tres futbolistas de La Rojita gustan mucho al seleccionador y pronto les va a considerar para La Roja, como son Samu Omorodion, Javi Guerra y Dean Huijsen.

Los tres, por uno y otro motivo, son caras a tener en cuenta para el futuro más inmediato de España o al menos así lo considera un Luis de la Fuente que, por ejemplo, en el caso del jugador de la AS Roma no quiere una réplica como la de Brahim, dándose además el caso de que piensa ya en la sucesión para Aymeric Laporte, al que desde su destino en Arabia y tras la Eurocopa quizá no vuelva a llamar.