El Madrid avanza juego sucio con el ídolo antes de Endrick y Mbappé: Bayern y United van a ayudar

Está siendo uno de los asuntos más oscuros en el día a día en el Real Madrid y aunque los buenos resultados del equipo permiten salir al paso de él, lo cierto es que el club no quiere que le explote en la cara un tema que les empieza a incomodar.

Menos minutos que el resto de la plantilla

Solo Eder Militao ha jugado esta temporada en la primera plantilla del Real Madrid menos minutos (50) que Arda Güler (92), con la particularidad de que el brasileño se lesionó nada más arrancar la temporada y lo hizo para la mayor parte de esta. Incluso hay canteranos, que han desaparecido para Carlo Ancelotti, que han jugado parecido, igual o incluso más que el turco, como Vinícius Tobias (88), Álvaro Carrillo (90) o Nico Paz, que acumula 127 minutos de juego. Y eso para Güler y su entorno, pero también para el Madrid es un problema.

Decisión que no gustara

Hay que tener en cuenta que la ilusión generada en torno al talento fichado del Fenerbahçe durante la pretemporada no ha desaparecido, prueba de ello es la marcha atrás que Ancelotti planteó con su cambio de planes ante el Sevilla, que impidió que Güler jugara, algo que desilusionó enormemente a la grada. Y ahora parece que el jugador también está descontento. Dicho lo cual, ¿cuál es la solución? El Madrid lo tiene claro: antes de Endrick, Davies o Mbappé, Güler, si no tiene hueco, ha de salir cedido.

Recordemos que fue el jugador quien, una vez fichado por el Madrid, iluminó sobre la circunstancia clave de su fichaje: impuso al club no salir cedido. De modo que no le hará gracia la idea. Eso sí, los blancos tienen a clubs como el Bayern de Múnich, Manchester United o el Chelsea preguntando por el jugador, de modo que no debería ser un problema colocarlo una o dos campañas fuera… claro está, si acepta.