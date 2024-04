Preparada y acordada la gran jugada de Florentino tras Bellingham, Mbappé y Davies: en 2026

Es entendible que cuando se ha hecho historia y se va camino de perpetuarla, uno quiera ver cómo acaba (o continua) el viaje y por eso, tal y como veníamos informando en Don Balón, Xabi Alonso le ha dicho ‘no’ a Liverpool y Bayern de Múnich, entre otros clubs, para la temporada que viene. El mejor técnico de la campaña está en la agenda de todos los grandes, pero solo hay uno que se alegra enormemente con su negativa, básicamente porque es uno de sus más que probables destinos.

Qué mejor sustituto y qué mejor decisión y fecha, piensa Florentino Pérez, que la que ha escogido Xabi Alonso para echarse a un lado del Bayer Leverkusen. El técnico del único equipo de la élite que aún no ha perdido ni un solo partido, no solo ha dado largas a dos de sus ex equipos como jugador, como son Liverpool y Bayern, los cuales habían pensado en él tras ver marcharse (lo harán al final de la temporada) a dos de los mejores entrenadores del mundo, como son Jürgen Klopp y Thomas Tuchel, sino que sus tiempos se engarzan a la perfección con los que tiene en mente el Real Madrid.

Vale que Alonso quería ver crecer el proyecto que ha construido en Leverkusen y que eso implicaba que una salida prematura lo impediría, por lo que su marcha del BayArena para la temporada 24/25 se antojaba precipitada, pero es que los informes apuntan a que el entrenador tolosarra tendría en mente quedarse hasta 2026 en su actual equipo, es decir, la fecha en la que el Madrid se quedará sin entrenador.

Se sabe que a Alonso le tienta volver a España y dirigir en LaLiga y que hacerlo en el Madrid le interesa más que nada, pero es lapidario para reds y muniqueses ver que la posibilidad de que eso ocurra cada vez parece más real: Alonso quería tranquilidad y poder crecer en Leverkusen y eso cuadra a la perfección con el proyecto blanco, no el inglés y el alemán. Queda mucho, muchísimo, pero parece escrito un nuevo renglón de oro en Chamartín con Alonso a los mandos… en 2026, donde quizá tenga bajo sus mandos a jugadores como Jude Bellingham, Kylian Mbappé o Alphonso Davies.

“How you train is how you play”



No wonder Xabi Alonso’s side are successful in the pitch.

pic.twitter.com/VtSAvBiwkL