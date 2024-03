Amigo de Mbappé, Ancelotti y Deschamps le ningunean y es el mejor fichaje por encima de Bellingham

Hay cosas que entran, dentro de la excelencia, en el nivel de los gustos, y ya saben, en ello hay tantos como colores, pero hay otros asuntos objetivos y palpables que se pueden articular para formalizar un argumentario; en base a ello, puede decirse que, por sensaciones y eficacia, Eduardo Camavinga ha sido el mejor fichaje de los últimos 5 años en el Madrid, básicamente porque es por derecho propio uno de los mejores jugadores de la plantilla merengue.

Menos indiscutible que otros

Por alguna razón, si lo primero es cierto, que en mayor o menor medida lo es, es dificilemnte entendible la razón por la que al jugador del Madrid ni Carlo Ancelotti ni Didier Deschamps le dan el cartel de indiscutible, es más, posiblemente Aurelian Tchouameni, aportando menos, lo haya sido más tanto en el equipo blanco como en la selección de Francia. Sin que sirva de prueba irrefutable, pero sí como síntoma de lo que decimos, el de Cabinda volvió ser suplente en el último duelo de les bleus, ante Alemania, donde los franceses cayeron ante los Kroos, Gundogan, Wirtz y compañía.

Los números no engañan

No se trata en estas líneas de plantear un alegato en favor de Camavinga que trate de minusvalorar el trabajo de Tchouameni, pero sí es llamativo que el primero recupera más, es más agresivo y eficaz en el tratamiento del esférico y organización del equipo, se inserta mejor junto a Kroos (en el Madrid), aporta más velocidad y precisión de circulación y, en suma, contribuye con un despliegue mayor a campo abierto; por no hablar de que bajo urgencia puede hasta jugar de lateral y que costó casi 50M menos que el ex del Mónaco. Por extrapolar a otros grandes fichajes, Bellingham costaba cuando lo fichó el Madrid solo 30M menos que ahora.

Y este último punto hace todavía más flagrante su situación, ya que por cifra y crecimiento futbolístico y económico (ahora está tasado en unos 100M), nadie en la plantilla blanca salvo Fede Valverde (llegó en 2016) ha dado tanto por tan poco en los últimos cinco años, en el caso del ex del Rennes, por 31M.

Sin embargo, Camavinga solo ha disputado cuatro partidos íntegros en LaLiga EA Sports con Ancelotti (siete entre todas las competiciones, donde por ejemplo en la Supercopa fue suplente en ambos duelos), es un cambio recurrente y en muchas ocasiones ha cedido su puesto en el once blanco de pivote a su compatriota. Amigo de este y de Kylian Mbappé, la gran incorporación del último lustro sigue sin ser indiscutible cuando todas las señales apuntan a que debería serlo.