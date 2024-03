Florentino Pérez juega con fuego y Al-Khelaïfi y el PSG le hacen quemarse: nuevo caso Sergio Ramos

Tanto se está hablando de Kylian Mbappé y del resto de posibles incorporaciones en el Real Madrid 24/25 que hay dudas en la plantilla blanca, sobre todo entre aquellos que leen entre líneas y se ven desplazados por ‘los fichajes’. Rodrygo Goes es la prueba de lo primero, pero no es el único y el Paris Saint-Germain, que clama venganza por lo del 7 de Bondy, tiene ya una víctima propiciatoria.

De uno de los mejores a otros de los más completos

Porque a estas alturas están casi tan acostumbrados a escuchar la relación del crack del PSG con el líder de LaLiga EA Sports como la homóloga de Alphonso Davies, jugador del Bayern de Múnich, con la entidad de Chamartín, y eso no pasa desapercibido ni para Ferland Mendy ni para el conjunto francés.

Efectivamente, por ahí van los tiros: si el Madrid se lanza abiertamente a por el jugador canadiense del equipo de la Bundesliga, el campeón de la Ligue 1 pretende hacer lo propio con el carrilero francés del Madrid, y eso que ni lo primero está ni mucho menos cerrado ni apalabrado, ni lo segundo está categorizado sobre ex del Lyon; es decir, bien podría no darse o que el damnificado fuera Fran García.

Sea como fuere, Mendy no es ajeno a los rumores y el interés merengue en el jugador del Bayern y por eso reafirma un pensamiento que ya le rondó en el pasado al jugador galo: dejar el equipo blanco al no sentirse valorado. Y llegado este punto, la cuestión para el Madrid en general y para Florentino Pérez en particular es dilucidar qué puede darse antes y asegurarse que al menos triunfa una de las dos operaciones. Porque sería hasta positivo ingresar una buena cantidad por Mendy si fichan a Davies, pero no lo sería tanto que el jugador nacido en Meulan-en-Yvelines anunciara que se quiere ir sin tener firmado al americano.

Y como les decimos, el PSG está al acecho, como ya lo estuvo en el desencuentro entre Sergio Ramos y el presidente blanco.