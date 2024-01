Sergio Ramos pierde a la joya comparada con Sancho, Bellingham y Dembélé, bajón en LaLiga

Sonó con bastante insistencia la posibilidad y sin embargo al Sevilla y por ende a Sergio Ramos ahora ven como se les escapa la opción de hacerse con uno de los jóvenes más prometedores del panorama europeo, uno que ha compartido vestuario con cracks emergentes de la talla de Jadon Sancho, Erling Haaland o Jude Bellingham y al que se proyectaba en la línea de ciertas estrellas salidas de Dortmund, como el jugador del PSG Ousmane Dembélé.

Quizá le esté costando mucho más a Giovanni Reyna de lo que en su día y en la actualidad han demostrado o están demostrando el resto de ex jugadores (con la salvedad de Sancho, que está cedido en el equipo de la Bundesliga) citados y salidos del conjunto inquilino del Signal Iduna Park, pero nadie duda de su calidad, los primeros, en su club, un Dortmund que por muchos motivos ansía la cesión del jugador norteamericano.

Las lesiones son uno de los puntos negros en la corta carrera del jugador con nacionalidad americana, pero también momentos de bajones físicos y de forma que le han relegado al banquillo a perpetuidad, y llegado este punto de su corta carrera el equipo alemán desea que se curta fuera para regresar con otro estatus y mentalidad, pero ese destino no será LaLiga EA Sports.

Por eso el Sevilla quería hacerse con el jugador del Dortmund, pero las informaciones finales de este mercado de fichajes invernal llevaban al jugador rumbo a la Premier League o quizá a la Serie A o la Ligue 1. Concretamente Goal auguraba un destino entre el Nottingham Forest, el Olympique de Marsella o la Fiorentina, donde cree el mass media que encajaría a la perfección en el sistema táctico de Vicenzo Italiano. Al final el jugador se ha ido a los Tricky Trees, un talentazo que pierden Sevilla y Ramos.

🚨🌳 Gio Reyna to Nottingham Forest, here we go! Agreement sealed with Borussia Dortmund on loan deal.#NFFC to cover Reyna’s salary until June.



Nuno was pushing to sign him and deal now in place also with his agent Jorge Mendes.



Medical tests also booked. 🇺🇸 pic.twitter.com/PPnMgvX3Hf