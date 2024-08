Araújo, Christensen y Bernal obligan al Barça a actuar; Leverkusen, la solución: 20M por su fichaje

Barcelona está entre la espada y la pared a pesar de su inicio liguero con tres victorias consecutivas. Marc Bernal se rompió los ligamentos cruzados y esto no hace más que obligar al club en fichar para sobrevivir a la temporada. La base de La Masia ha sido una opción de hace mucho, pero hoy el entrenador alemán entiende que necesita peso y sobre todo, experiencia. Por esa razón, el futbolista que el Barça ya tendría en cuenta está en la Bundesliga.

El conjunto catalán puso la mira en el zaguero Jonathan Tah, del Bayer Leverkusen. Una pieza insustituible para Xabi Alonso, pero que acaba contrato en 2025, incluso ya existe un momento que estaría dispuesto a pagar por el alemán. La necesidad urge tras las bajas sensibles, además de la Bernal, de Ronald Araújo y Andreas Christensen. Sumado a eso, las salidas de Ilkay Gundogan, Vitor Roque, Clément Lenglet y Mika Faye.

Todo por Tah

El mercado de fichajes ya se cierra y ya no hay tiempo, Deco está contra la hora y para contentar a Hansi Flick, hacer una contratación es lo ideal. Según ‘Mundo Deportivo’, el mayor deseo ahora mismo es Jonathan Tah, con el fin de reforzar una defensa que ha sufrido en más de una ocasión. Llegaría para reemplazar o bien a Íñigo Martínez o Pau Cubarsí.

Lo que ofrece el club

Tras las ventas de los futbolistas mencionados, tanto en forma de cesión como traspasados, los catalanes lograron aligerar la masa salarial. Por lo tanto, lo que ofrece por Tah ronda los 20 millones de euros para que se convierta en culé, como bien indica la citada fuente. De lograr confirmar la operación, el central se pondría bajo las órdenes de Flick cuanto antes.

Un fichaje más

Ya no hay más Nico Williams en el ambiente azulgrana, solo se habla de jugadores que quieran representar al club. Esto lo tiene claro no solo Laporta y Deco, también el hincha que no vería con mal ojo un fichaje más. Por eso mismo, además de la contratación de Tah, Barcelona iría por Mohamed Simakan. En este caso, el periodista Florian Pletenberg aseguró que el defensa está en los planes.