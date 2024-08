Elogiado por Messi y Dybala, deseado por Xabi Alonso, se va con 3 mitos de Barça y Real Madrid

Quizá no haya empezado de la mejor manera tras ascender de la segunda categoría del fútbol italiano, pero desde luego las caras nuevas del Como 1907 exigen tiempo de aclimatación y, por supuesto, ilusionan tanto de puertas adentro del Calcio como en otros lares, especialmente en Madrid y Argentina. Y esto se debe a que el siguiente escalón en el conjunto de Lombardía ha sido firmar a la joya que elogian Leo Messi y Paulo Dybala y que quiso fichar, entre otros, Xabi Alonso. Hablamos de Nico Paz.

Además de desearle mucha suerte, el Real Madrid agradeció a Paz su estancia en el club blanco antes de marcharse traspasado al equipo transalpino, argumentando que el futbolista sudamericano “ha jugado ocho partidos oficiales con el primer equipo del Real Madrid, con el que se ha proclamado campeón de la Champions League en 2024”. Eso sí, los merengues se guardan un 50% del porcentaje de futuras operaciones.

Nueva etapa junto a otra leyenda blanca

Paz no estará solo en el Como en lo que al Madrid se refiere, ya que una de las figuras que ha firmado en este mercado el cuadro lariani este verano ha sido Raphael Varane, mítico central del club blanco con el que conquistó nada menos que 4 Champions League.

Nico Paz is one of us ⚪️🔵 pic.twitter.com/oQ72HMW85l — Como1907 (@Como_1907) August 25, 2024

Y no solo por Varane, también el excapitán del Barça, Sergi Roberto, se ha unido a la causa de un Cesc Fábregas, entrenador de todos ellos, que también le abraza, rindiéndose al futbolista argentino. “Hubo un gran interés de otros clubes por Nico y no es una sorpresa. Cada minuto que tuvo durante el curso pasado, al lado de algunos de los mejores jugadores del mundo, lo ha utilizado para demostrar su valor y tuvo un impacto importante. Es un talento ilusionante, zurdo, muy bueno como extremo y también en el centro: no veo la hora de trabajar con él”, decía Fábregas al respecto del fichaje de Nico.

Argentina, esperanzada

Llamado a ser uno de los talentos de futuro en Argentina, Paz saltó a la palestra de muchos equipos, entre ellos Borussia Dortmund y Benfica, desde que emulara a Messi en la Champions League segundo futbolista argentino más joven en marcar en la UCL, haciéndolo ante un Nápoles que ahora será adversario suyo en la Serie A.

Ahora sí, Paz tendrá la suerte de crecer junto a 3 mitos de Real Madrid y FC Barcelona, los citados: Raphael Varane, Cesc Fábregas y Sergi Roberto.