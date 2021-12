Última hora por Haaland: Abramóvich y el United someten a Florentino

La carrera por hacerse con Erling Haaland ya ha comenzado y lo hace con algunas certezas y otras tantas malas noticias para el Real Madrid. De las certezas, casi al cien por cien certificadas, podemos decir que Liverpool, Barça, Bayern de Múnich, Manchester City e incluso Paris Saint-Germian (salvo locura final de los citizens y/o los franceses) dan un paso atrás en la pelea por el noruego, mientras que Chelsea, United y Real Madrid se quedan solos en la lucha. Pero por ese orden.

Dicho de otra manera, el Madrid está en la cola de los que dirigen la carrera por el goleador. El Chelsea, que saca frutos de sus previas negociaciones en firme de la temporada pasada, donde intentaron ya el fichaje de Haaland incluso antes de hacerse con Romelu Lukaku, tiene el dinero y la firmeza en esta decisión, básicamente porque el punta del Borussia de Dortmund será su gran objetivo, que incluso puede ser el único (Jules Koundé también está en su agenda y no será barato)

Por su parte el Manchester United persigue ahuecar espacio en su plantilla, una vez más, y tratar de por fin estabilizar una regularidad de resultados y trofeos en base a disponer del mejor goleador de presente y sobre todo de futuro. También en Old Trafford juegan con la baza de disponer de Jadon Sancho, ex compañero y amigo de Haaland, como elemento decisivo. Ahora bien, no será fácil ni lo primero ni lo segundo, ya que la inversión realizada el pasado verano fue muy fuerte y los resultados no llegan, lo que hace dudar al jugador escandinavo.

Y por último está el Real Madrid, que sabe que tendrá que hacer una enorme inversión en las primas del fichaje de Kylian Mbappé y, por ello, tendrá que diversificar esfuerzos financieros. Con todo, Florentino no renuncia y plantará cara a Roman Abramóvich y los diablos rojos por el noruego; sobre todo porque sabe que el jugador desea vestirse de blanco. Como hemos advertido en otras ocasiones, el nueve del Signal Iduna Park prefiere el Madrid, pero a diferencia de Mbappé tampoco hará ascos a otros grandes equipos. Siendo así, hoy por hoy el magnate ruso y después la franquicia del norte de Inglaterra le llevan ventaja al club blanco en la persecución del ariete. Pero la pelea sigue.