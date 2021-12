Zidane da largas a CR7 y Pogba, pero a Solskjaer ‘lo mata’ otro mito

A diferencia de la liga española, la Premier League no solo no para en Navidad sino que alcanza una velocidad aún más vertiginosa, de modo que el renqueante Manchester United con Cristiano Ronaldo y Paul Pogba, entre otros, en sus filas y una ingente cantidad de dinero invertido el pasado verano se acerca al horizonte final de 2021 con dos perspectivas -la posible eliminación en Champions League y la pérdida de opción en liga- tan peligrosas que dejan a Ole Gunnar Solskajer al borde del KO; es más, ya tiene sustituto, que eso sí no será Zinedine Zidane.

Y eso que el míster francés era el preferido por parte de la hinchada de los reds devils y sobre todo de varias de las estrellas del vestuario de los diablos rojos, entre ellos el luso y el francés, pero Zizou prefiere esperar a Francia y sus negativas han terminado por relanzar la propuesta alternativa: Brendan Rodgers, al que, a la vez, se le ha abierto la posibilidad de abandonar el Leicester y tomar el mando del gigante inglés. Gracias a una leyenda de Inglaterra.

Y es que Frank Lampard, dicha leyenda, dice estar preparado y listo para ponerse al frente de los foxes, lo que dejaría vía libre a Rodgers para negociar su contrato con el United y que, por ende, supondría el adiós del míster noruego del Teatro de los sueños. Así, Solskajer, que nunca dio con la tecla, tendría ya sustituto elegido y listo para el remplazo al frente de la entidad inquilina de Old Trafford gracias, en parte, a un mito inglés, como es Lampard.

Y en cierta forma la llegada de Rodgers, buen conocedor del entorno Premier League, es vista como un halo de esperanza para un club que ha perdido el norte del éxito en la última década, desde que Sir Alex Ferguson abandonará la disciplina del norte de Inglaterra. De hecho, el último título liguero del United lo consiguió el legendario entrenador, allá por la campaña 2012/13, mientras que el último trofeo logrado por el United data de la campaña 2016/17, con una Copa de la Liga y una Europa League en sus vitrinas; es decir, pobre bagaje para tanta inversión e historia. Rodgers puede ser la solución ya que Zidane no será tal cosa.