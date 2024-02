Xabi Alonso y Wirtz unen fuerzas para hundir a Kane: nadie hizo algo así en 10 años, ni Bellingham

Hace más de una década que nadie en Alemania ve a otro equipo alzando el título liguero, y si bien es cierto que el Bayern de Múnich y su omnipotente poder en la Bundesliga lo mantiene a solo dos puntos del equipo que lo está haciendo casi perfecto, el Bayer de Xabi Alonso, Florian Wirtz y compañía, lo cierto es que nadie ha conseguido ganar al líder y eso como poco pone en tela de juicio el que sería el primer título en su carrera del gran fichaje muniqués, Harry Kane.

Distancia mínima, mucha liga

Como decimos, fue durante dos años consecutivos, en 2011 y 2012, cuando el Borussia Dortmund ganó los dos últimos títulos que no han pertenecido últimamente al Bayern, desde entonces el equipo bávaro ha ganado 11 cetros de forma consecutiva, incluido el que perdió en la última jornada de la pasada temporada el cuadro de Dortmund en el que militaba la actual estrella del Real Madrid, Jude Bellingham.

Florian Wirtz found his match: Xabi Alonso!pic.twitter.com/mbdmYhM5N2 — Generation:Football (@generfootball) January 25, 2024

Un partido para cambiar la historia

Seguramente Harry Kane, ante semejantes estadísticas, piense en el duelo del día 10 de este mes como una fecha clave y que puede marcarle como en rojo, ya que el Bayern de Múnich de Tuchel, Bryan Zaragoza y compañía visita el líder en su estadio, el BayArena con la mínima distancia que separa a uno y otro equipo y con esa estadística demoledora de los de Alonso, que no han perdido ningún partido de liga.

¿Último año de Xabi?

Si ya fue una pesadilla para el Bayer en la lucha por conservar a Xabi Alonso no saber que el Real Madrid iba a renovar a Carlo Ancelotti y por tanto a continuar con el mismo técnico al menos durante la 24/25, ahora surge el Liverpool, que ya sabe que Jürgen Klopp lo dejará en mayo, como amenaza y tentación para el míster tolosarra. Por eso y porque lo vienen mereciendo, ese partido en particular y el campeonato en particular es el gran reto de Xabi.