Ni el hat-trick alegra a Kylian Mbappé: su sueño se rompe, el PSG alucina y hay 3 nuevas vías bomba

Hay quien dice en Francia que el entorno de Kylian Mbappé se ha llevado una sorpresa real, ciertamente impactante, con el anuncio del Real Madrid primero, donde aseguraban que no negociaban con el jugador, y de la Cadena Ser después, por el que según esta fuente el club blanco renunciaba oficialmente a luchar por el jugador del PSG; es algo así como que no esperaban un portazo tan radical, algo que les ha pillado con el pie cambiado.

Ni el PSG ni la opinión pública francesa se cree que los blancos hayan renunciado oficialmente al jugador, más que nada porque más allá de rumores, los merengues sí han hecho propuestas formales por el jugador en el pasado, lo que demuestra que el futbolista de Bondy interesa en el Santiago Bernabéu. Ahora bien, esas suspicacias no se corresponden con el estado de ánimo de un Mbappé que debería estar pleno de confianza y feliz tras un fin de semana en el que anotó los tres goles de su equipo para darle a victoria ante el Reims. Pero lo del Madrid le ha dejado descolocado.

