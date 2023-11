Florentino negó a Carletto a Harry Kane por otro fichaje: locura junto a Bellingham, Joselu y Güler

Lo veníamos contando en Don Balón un asunto referente al Real Madrid en el que pusimos el foco y que debería ser del máximo interés para Aurélian Tchouameni, Luka Modric y Toni Kroos e incluso Carlo Ancelotti, uno que ahora, por circunstancias de la competición, ha terminado de explotar en una confirmación que ya previó en su día Florentino Pérez sobre un jugador que ya es líder y costó solo 31M. Con él, junto a Joselu, Bellingham y Arda Güler, los grandes fichajes del Madrid en verano, el equipo va sobrado de efectivos.

El nueve o el dominio

Cuando Karim Benzema confirmó que se marchaba del Real Madrid, Carlo Ancelotti le pidió un nueve muy concreto a su presidente, Harry Kane, y pese a que los números del inglés en el Bayern de Múnich están demostrando que Florentino Pérez se equivocó con el punta de los three lions, lo cierto es que quizá al Madrid no le haga falta tanto, ya que al raudal que pueden aportar sus dos delanteros titulares, Vinicius y Rodrygo, se une el talento de Bellingham, Joselu y Güler, y todo ello con un arma todavía más dominante: Eduardo Camavinga.

Pensarán, Camavinga no va a aportar goles, no es un delantero, y así es pero sí es ese jugador total que se ha destapado como el pivote más importante que tiene el Madrid en sus filas, incluso más que su compatriota en les blesu, lo cual aporta una intensidad y un dinamismo al juego del Madrid que transforma su forma de atacar, potenciándola, y con eso y los jugadores nombrados, el Madrid tiene juventud, talento y, desde que Camavinga está a los mandos, más gol.

El partido que hizo ayer Camavinga no tuvo sentido 🤯pic.twitter.com/ggyJ0CAbJ5 — Danik (@DanikRM_) November 12, 2023

No es casualidad: el ex del Rennes recupera más y en menor tiempo que el resto de sus compañeros en la medular, además aporta un desequilibrio que permite superar líneas con más sencillez y no solo eso, aporta una seguridad a Kroos y Valverde que les permite a sendos jugadores ganar más fácilmente campo contrario y sumarse al ataque. Dicho de otra forma, el Madrid con Camavinga se puede permitir atacar con más soltura, sube el ritmo y es más eficaz. Y sí, debe ser titular, porque probablemente esa es la bisagra que permita a los blancos no echar de menos ni a Benzema ni a Harry Kane.