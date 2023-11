¿Será el mayor fracaso de Leo Messi? Beckham pagaría el pato: duelo en EEUU, con Endrick en el ajo

Tanto se ha dado por hecho en Inter Miami y en Estados Unidos que la amistad, el pasado blaugrana y la misma inercia jugaban en favor de Leo Messi, David Beckham y el equipo de Florida en el asunto que se traen entre manos todas estas partes en Brasil que nadie se paró a pensar en una salida diferente, una que puede darse y que podría ser uno de los grandes fracasos en la carrera del 10 de Argentina por ser quien es el jugador que negaría la unión con la estrella de la albiceleste.

Por supuesto estamos hablando del posible acuerdo del equipo de la Major League Soccer con el delantero estrella de Gremio, Luis Suárez, como saben, ex jugador del Barça (y Liverpool o Atlético de Madrid, entre otros) y amigo de Sergio Busquets, Jordi Alba (futbolistas del equipo fucsia), pero sobre todo íntimo de Leo Messi. Pues bien, la llegada del jugador charrúa, que parecía asegurada para la temporada 2024 en el cuadro de la MLS, ahora sufre un severo revés.

Desde Brasil lo aseguran: tal vez el jugador uruguayo sopese quedarse en el Brasileirão, en el que compite por ser el gran artillero de la competición junto a Vitor Roque, Endrick o Paulinho. Así lo afirma al menos el informador Jeremias Wernek, quien pone el foco en la opción que manejaría el jugador sudamericano de negarse a fichar por el equipo de Norteamérica y continuar en la liga brasileña al menos una temporada más.

🚨🚨 Suárez começou a considerar ficar no Grêmio em 2024. Antes, ele não dizia onde iria jogar, mas não abria brecha para seguir no Brasil. Mudança ocorreu depois do jogo com Botafogo e dá um fio de esperança ao Grêmio https://t.co/GkQjPk02wm em @EsportesGZH