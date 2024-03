A Florentino Pérez se la colaron con Robben, Hazard y Kepa, quieren su venta y que rompa sus 12 años

No siempre se ha impuesto el Real Madrid en los últimos años en la máxima competición continental, pero desde luego su presencia ha sido una máxima que aterroriza a la Premier League, básicamente por eso, porque a diferencia del resto, siempre están ahí. Al menos en la última década, más o menos el tiempo que lleva Luka Modric en el club blanco (12 temporadas), donde los merengues han logrado cinco títulos de la máxima competición continental desde la temporada 2013/14.

La veteranía y el espíritu ganador

Piensen, sí, el Chelsea o el City han conseguido en algún momento tumbar al Real Madrid, pero lo cierto es que los merengues han devuelto el golpe a Inglaterra multiplicado en estos dos últimos lustros. Lo han hecho con estos dos equipos, pero también con el Tottenham, el Liverpool (al que más severamente han castigo) o el Manchester United. Y en todas esas ocasiones, Modric estaba al mando de la escuadra del Santiago Bernabéu.

Quizá por eso, por el ocaso del genio de Zadar en la casa blanca, y también porque la crisis deportiva del Chelsea ya no es transitoria, sino evidente, y porque la finalización del contrato del jugador del Real Madrid está a la vuelta de la esquina, los de Stamford Bridge piensan en fichar al 10 merengue para la temporada que viene. Este canto desesperado blue lo ha soltado al cielo Joe Cole, exestrella del club inglés. "Estaría buscando traer algunos jugadores experimentados que marquen la pauta. Estoy pensando, ¿Luka Modric está fuera de contrato? ¿Quiere venir y jugar en la Premier League por un año más? ¿Quiere ¿Ponerse a prueba a su edad? Venir aquí y ayudar a este joven equipo ( Chelsea ), dijo para TalkSport.

En verdad, la posibilidad sería excepcional para Modric, que podría alargar una campaña, la 24/25, más su estancia en el máximo nivel sin perder de vista Arabia; todo ello, siempre y cuando su adiós al Bernabéu se haga efectivo.

Recordemos que no le ha ido del todo bien al Madrid cuando ha mirado jugadores de nivel en la plantilla del Chelsea, ahí están los casos de Arjen Robben, Eden Hazard o Kepa Arrizabalaga; es verdad que Thibaut Courtois o Antonio Rüdiger les han salido bien, pero el recuerdo de la entidad de Londres no es del todo positivo. En este caso, Modric, de marcharse a la entidad inglesa, no dejaría dinero en las arcas blancas como hicieron Morata (66M) o Kovacic (45).