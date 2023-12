Ni Vinicius, ni Haaland, ni Mbappé dan crédito: Jude Bellingham hace rico al Real Madrid, 77M más

Si hay una figura que resalta por encima de las demás en LaLiga EA Sports esa es la de Jude Bellingham, fichaje estrella del Real Madrid esta temporada y uno de los jugadores más caros del planeta… hasta hoy. Porque si Erling Haaland y Kylian Mbappé comandaban con puño de hierro la tasación de futbolistas más costosos del globo, seguidos últimamente por Vinicius Júnior, ahora el internacional inglés da la vuelta a la situación y de paso hace rico al Real Madrid.

180 millones de euros

Es la cifra a la que habían llegado (y en la que están) el delantero centro del Manchester City y el punta y estrella del Paris Saint-Germain en lo alto de la tabla de futbolistas más cotizados del planeta balompié (según Transfermarkt), sin embargo esa cantidad, que parecía inalcanzable hace seis meses para el resto de futbolistas, ahora la iguala el de Birmingham, situándose como el jugador más caro de la Tierra.

Los tres, el escandinavo, el de Bondy y el internacional con los three lions, poseen una tasación de 180 kilos, solo que el inglés lo hace con una edad mucho más baja que los otros dos y siendo centrocampista, lo que le da un plus a su cotización. Pero no solo eso, también está disputado a los dos crack las cifras, hasta el momento más o menos parejas entre ellos, y, por lógica, el Balón de Oro de la temporada que viene, donde encima Bellingham cuenta con ventaja sobre al menos Haaland, ya que el noruego no estará en la próxima Eurocopa.

Una ganancia enorme para la ‘casa blanca’

Y todo este asunto con el inglés sobre todo favorece al Madrid, que ha hecho un negocio redondo. Sí, los blancos invirtieron unos 103 millones de euros en el ex jugador del Borussia Dortmund en el pasado mes de julio, pero los 180 millones de euros que cuesta ahora hacen que el jugador ya compense cerca de 77 millones de euros sobre la cantidad abonada por el Madrid al equipo de la Bundesliga, quedando por tanto más que amortizada una operación que ya en verano fue jugosa para los merengues con respecto al Dortmund, que vendió al británico unos 17 kilos más barato que su tasación de entonces (en junio costaba según esta fuente 120 millones)