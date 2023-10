A la luz, para Lewandowski y Xavi es inaceptable: aviso antes del Porto a João Félix, Yamal y Gavi

Gane o pierda el Barcelona esta noche en Porto su clasificación no parece que corra peligro, toda vez que más allá de los portugueses, el Shakhtar Donetsk y el Antwerp no son rivales capaces de doblegar a los blaugranas, ahora bien, hay dos cosas que Robert Lewandowski y Xavi Hernández no van a tolerar en el choque frente a los lusos (hoy, 21.00, hora española) y que serían consecuencia de otra debacle en Champions League del FC Barcelona. Una más.

El Barcelona lleva sin pisar una final de la Liga de Campeones desde 2015, cuando la ganó, pero durante ese tiempo y hasta el momento presente ha habido caídas especialmente duras en la máxima competición continental, y las más complicadas coinciden con la etapa del míster actual en el club: las dos últimas temporadas los blaugranas cayeron en la fase de grupos. Esta campaña los rivales tan endebles casi impiden que eso suceda, pero sería igualmente catastrófico para el Barça ser segundo de grupo.

Y no puede pasar, lo primero, y que recuerdan la estrella culé y el entrenador a los más jóvenes talentos blaugranas, como João Félix, Yamal o Gavi, por el honor y por venir de las citadas dos temporadas de ridículos históricos (además de no llegar a octavos se cayó prematuramente en la Europa League). Pero es que, además, caer a la segunda plaza esta temporada equivale a poco menos que rendir cuentas en un campo complicadísimo en octavos; léase el Etihad o el Allianz, entre otros. Luego, el Barça ha de acabar primero y evitar cocos, por honor y por obligación ante las deudas contraídas durante años con su afición.

Y si hablamos del honor del delantero, acostumbrado en Múnich a llegar lejos o hasta el final, o del entrenador del Barça en la UCL, ninguno de ellos se puede permitirse otra debacle porque el tiempo es acuciante para ellos: el punta, por su edad; el entrenador, porque sería su tercer batacazo en tres años, algo inaceptable, máxime ante rivales de tan poca envergadura. Pero ahí está la cosa, si el Benfica ya puso contra las cuerdas al Barça hace dos campañas, el Porto es el único de su grupo que puede hacerle lo propio a los azulgranas. Y eso, para Lewandowski y Xavi, sería inaceptable.