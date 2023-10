PSG y Al-Khelaïfi se libran, enero incendia la Mánchester pero el Barça guarda el cava: ganga de 85M

El Manchester United tiene muy complicado pasar a la siguiente fase de la Liga de Campeones después de no sumar ni un punto en sus dos primeros partidos, el segundo ante el Galatasaray en Old Trafford (2-3), lo que señala directamente a Erik ten Hag y André Onana, técnico y portero del cuadro red devil, y por ahí está el gran obstáculo para Barça y ahora Borussia Dortmund en el fichaje ganga del mercado de fichajes de enero, como es Jadon Sancho: si el míster sale, la venta se bloqueará.

Una salida más que asegurada con el neerlandés en Old Trafford

Dicen informes cercanos al club inglés que es inversamente proporcional la animadversión de la grada del Teatro de los sueños con la gestión de su entrenador, con la protección que a este brindan desde la cúpula del club, luego, pese a los malos resultados, no se espera un cese del míster, y eso es clave para el jugador estrella que está en la trampa de salida para el mercado invernal, que gusta al Barça pero que puede acabar en Dortmund.

Sin incidencia en su grupo de Champions, el del PSG

En cierta forma, en París hay alivio, lo tienen Luis Enrique y Al-Khelaïfi, de que este traspaso no se haga antes rumbo a su rival de la fase de grupos de la Liga de Campeones, como es el conjunto alemán. El PSG ya tiene sus propios problemas como para sumar cracks a rivales directos. Ahora bien, la probable salida de Sancho en invierno, que da por hecha Metro, toma un giro contra el interés culé, y es que el extremo prefiere volver al Signal Iduna Park, el lugar en el que se convirtió en un crack mundial.

El mismo mass media asegura que el extremo inglés y el entrenador del Dortmund, Edin Terzic, están en contacto directo y mantenido, situación que se habría intensificado tras ser apartado por Ten Hag y del United el jugador inglés. Aunque desde el equipo de la Bundesliga no quieren soltar prenda sobre este asunto -que, de hacerse, sería en calidad de cesión- se cree que Sancho estaría encantado de volver, quiere tener minutos y espera que el acuerdo se haga efectivo cuanto antes; lo cual no es bueno para un Barça que también ha preguntado por su situación… Todo ello, como decimos, si Ten Hag no es despedido, ya que el borrón y cuenta nueva en Old Trafford cambiaría totalmente la situación de Sancho en su club, al que llegó por 85 millones de euros y del que puede salir gratis.