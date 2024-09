Ahogados antes de empezar: Griezmann y Lewandowski no lo soportan, una tumba para Flick y Gallagher

Llega la gran asignatura pendiente del FC Barcelona y el Atlético de Madrid, la Champions League, ese lugar en el que sea por unas cosas u otras, las temporadas van cayendo sin darles alegrías o al menos muy pocas a sendos clubs, y esto, lejos de ser circunstancial, es crucial para culés y rojiblancos, que viven obsesionados con la Liga de Campeones. Esta vez parece que puede ser la última de Griezmann y Lewandowski y Flick y Gallagher saben que nada será lo mismo si no dan la cara en la máxima competición continental.

El significado

“Sé cuánto significa para el club y la afición y también para mí. Estoy deseando que llegue nuestro debut”, decía Gallagher, fichaje estrella del Atleti junto a Julián Álvarez, al diario AS. De hecho, ese valor es enorme, inmedible, y eso mismo le sucede al Barça, que lleva acumulando fracasos y/o reveses desde hace casi una década (una entera si contamos esta temporada).

La temporada pasada

Sin ir más lejos, en el campo de las desilusiones en la Champions League para Barça y Atleti, ambos tienen una muy reciente en la temporada pasada, donde el bombo les dio el lado bueno del cuadro, evitado a los cuatro favoritos -Manchester City, Bayern de Múnich, Real Madrid y Arsenal- y los dos sucumbieron, uno frente del Dortmund, rival fuerte pero asequible, y otros ante un PSG que tenía enormes carencias, como demostró en el choque ante los azulgranas en el Parque de los Príncipes.

Los precedentes

Pero lo que juega un papel clave en esa obsesión de culés y colchoneros con la UCL son los precedentes, en algunos casos, bochornosos. De estos últimos, los blaugranas y los madrileños tienen ejemplos para aburrir. Sin ir más lejos los de la ciudad condal no pasan de cuartos desde la temporada 18/19 y no ganan la competición desde la 14/15, con derrotas tan notables como las de Anfield o Roma y quedándose fuera de la fase de grupos en dos de los tres últimos años. Y el Atleti no le va a la zaga, ya que no pisa unas semifinales desde la 16/17 y hace dos temporadas no pasó de la fase de grupos.

[📚🔴] HISTORIA #LIVERPOOL



📆 𝗧𝗮𝗹 𝗱𝗶́𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗵𝗼𝘆 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣



📝 Hace cuatro años de una de las mejores noches de la historia del fútbol.



Tan sólo dale ❤️ o RT para que muchos recuerden esta gran noche del #Liverpool.



Aquel 0-4 al Barça pic.twitter.com/zEHJgsm49N — EstoEsAnfield ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (19🏆) (@estoesanfield_) May 7, 2023

Así, tantos para los veteranos a los que les pueden quedar pocas o ninguna oportunidad más, como El Principito y el polaco, como para los nuevos -entre ellos, Flick y Gallagher-, Atleti y Barça van a medir sus sonrisas por la UCL, y así como de nuevo el calendario les es favorable, en ambos casos hay margen mínimo para fracasos.