Hasta Ancelotti se ha dado cuenta de su error: de suplentes a titulares, Kroos y Valverde aliviados

El Real Madrid tiene a dos armas de enorme valor que no ha usado todo lo que podría, decimos más, debería, y hasta Carlo Ancelotti (como el Santiago Bernabéu) se ha dado cuenta de su error. Con uno, porque no le ha dado el protagonismo que merece, y con el otro porque apenas lo ha usado. Eso sí, estas dos certezas, que colocarán nuevos titulares en el equipo en los próximos duelos, también tienen su contrapunto y este sacude el futuro de un capitán del equipo.

Jugador fundamental en todos los sentidos

Solo con lo que aporta de pivote Camavinga en la recuperación de balones, en la ayuda en el repliegue, debería ser titular sin necesidad de acudir a otras muchas virtudes que además nadie más tiene en la plantilla merengue. Pero el francés no es solo el mejor recuperador del Madrid, también es el centrocampista más certero superando líneas con desborde; uno de los más destacados en la eficacia en la asociación, como pasador en corta y larga distancia, y logra ser por físico, quizá también como pocos, ser el auténtico box to box de equipo. Y eso que hablamos de un jugador de solo 20 años. Kroos y Valverde, que compartieron con él espacio en la sala de máquinas ante el Sporting de Braga, agradecen su titularidad, nadie como él les guarda las espaldas.

Un futbolista diferente

El otro jugador que salió reforzado de su titularidad ante el equipo luso en la Champions League fue Brahim Díaz, que tiene desborde, gol, velocidad, potencia y una habilidad endiablada. Suyos fueron los dos tantos iniciales blancos (aunque uno fue anulado) demostrando que él es la solución a la sequía de cara a portería, una ha buscado en el banquillo erróneamente tan poco el italiano. Con mucho menos de la mitad de los minutos que Rodrygo ha demostrado mucho más y quizá por ahí vengan más titularidades, al menos debería ser así.

Flaqueza conocida

El punto negativo lo volvió a poner Lucas Vázquez, el reconvertido lateral que no lo es y que hace aguas en el balance defensivo. Lunin salvó al equipo de un penalti del gallego al que, en esa posición, la única que le permite Carletto (porque no tiene hueco en ninguna otra), no es ni efectivo ni seguro y eso raídamente es identificado por los rivales. Con la finalización de su contrato en junio debe llegar un fichaje en la banda diestra.