Alivio para Kane y Kimmich: pasan del PSG y van con todo a por Xabi Alonso y el fichaje de la 24/25

El camino más complicado que tenía por delante Xabi Alonso esta temporada en el Bayer Leverkusen está más que hecho, con creces, ahora resta saber si podrán concluirlo y, tanto si lo hacen como si no, si el Bayer logra echar por tierra todas las propuestas que le van a caer al técnico español y a su gran estrella, Florian Wirtz. Lejos de especulaciones y en pleno mes de febrero en la Premier League ya dan por hecho que estas van a llegar, incluso se empieza a creer que los grandes ingleses pasarán del asunto Kylian Mbappé para concentrarse en pescar en el Leverkusen.

De lo primero, habiendo ganado al Bayern de Múnich, y manteniendo su carácter de invicto en la Bundesliga, el título está más que cerca, todo ello sin que nadie si quiera pensara en ello al principio de temporada. Y no solo eso, el Bayer es candidato también a ganar la Europa League.

Lo extradeportivo

Pero dejemos a un lado los objetivos deportivos para focalizar las miras en los pretendientes. De un lado está el Liverpool, dispuesto a todo por conseguir el pack completo del técnico tolosarra y el internacional con Alemania: dinero no les va a faltar a los reds, una de las economías más pujantes de cara al verano. Y encima los de Anfield cuentan con una particular ventaja con respecto al resto salvo el Real Madrid, que no está en esta puja, no al menos por el míster: a Alonso le encantaría ponerse al frente del equipo en el que militó.

Ahora bien, como es lógico, la temporada magistral del equipo de la aspirina no pasa desapercibida para el resto de la liga inglesa, y Arsenal, Chelsea, United y City también quieren pescar a uno u otros o incluso a los dos, caso este último de blues y red devils. Por su parte gunners y skyblue están más que interesados en Wirtz y se atisba que formalizarán tarde o temprano una propuesta por el germano, al que ven como el siguiente caso Bellingham.

¿Vuelta a la normalidad?

Lógicamente todas estas noticias sobre las más que probables ofensivas inglesas por Alonso y Wirtz caen en Múnich como un soplo de aire fresco. Harry Kane y Joshua Kimmich, dos de las estrellas del Bayern, han sentido en sus carnes la fulgurante aparición de este Leverkusen al que no han podido ganar en liga en los dos partidos del calendario y que ya amenaza seriamente con quitarles el récord de 11 títulos consecutivos en el campeonato alemán.