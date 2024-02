Ni Klopp, ni Luis Enrique, ni Flick, el sustituto de Xavi, inédito y Fabrizio Romano lo ve como Nº1

Jürgen Klopp, Luis Enrique, Thomas Tuchel, Míchel o Hansi Flick, el número de grandes entrenadores que están siendo puestos en el camino del FC Barcelona de cara a la próxima temporada es casi interminable, pero en verdad hay muchos que o tienen equipo o ni siquiera son sopesados por la dificultad, sin embargo, hay uno que gusta a la directiva, a Deco e incluso al mismo Fabrizio Romano y que este pone como Nº1 para el puesto.

Klopp, por ejemplo, se va a tomar unas vacaciones de al menos un año una vez abandone el Liverpool, de modo que esa vía está casi muerta; las circunstancias de Thomas Tuchel y Luis Enrique tampoco son sencillas: ambos tienen contrato y su propuesta supondría que el PSG y/o el Bayern de Múnich se la pegarán en esta temporada en la Champions League; Míchel acaba de decir que se ve en el Girona la temporada que viene y Hansi Flick deja dudas… y entonces llega el conocido informador y da en el clavo: Roberto de Zerbi.

Para Ansu Fati, la bomba

El actual entrenador de Ansu Fati en el Brighton & Hove Albion es uno de los tapados para el puesto, un entrenador que ya se ha asentado en la Premier League y que para Romano sería prefecto. Pero no solo eso, al parecer gusta y mucho a Deco, que trataría de tentarlo con dar un salto de calidad hacia uno de los grandes del continente, una propuesta que, creen en can Barça, no rechazaría. Aunque saben que su cláusula sería un problema, quizá pueda presionar para salir.

Romano afirmaba al respecto que “cada día tenemos diferentes reportajes desde Barcelona. Por ejemplo, escuchamos mencionar a Klopp durante siete días y ahora ha desaparecido de los informes de los medios...”, comentaba, añadiendo que “no se ha hecho nada” con ninguno de los entrenadores que suenan “Tuchel, Flick o De Zerbi”. Eso sí, sobre este último sentenció: “en mi opinión, Roberto De Zerbi sería fantástico para el puesto”. Curiosamente es uno de los que gusta a Deco.