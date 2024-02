Alucinante, Bayern y PSG, como Ancelotti, se rinden a la magia de Florentino Pérez: Mbappé y 95M más

La capacidad para guardar la ropa en momentos en que las circunstancias casi exigían gastos parcheados sobre lo que había de talento en la plantilla, entre otras cosas, ha sido la gran diferencia entre la gestión de Florentino Pérez y otros grandes clubs, como por ejemplo el Barça, que ha fichado por encima de sus posibilidades y ahora acumula dificultades severas, unas sumadas, otras heredadas. Prueba de ello con respecto al Madrid son los 95M que se ahorró el club blanco y que Rodrygo, Vinicius, Bellingham y ahora Mbappé prescriben como una decisión a la que rendirse.

A falta de confirmación…

Pues eso, a falta de confirmación, el Madrid funciona, el Bayern de Múnich, no; Carlo Ancelotti no solo está reforzado, sino renovado (y eso que Brasil no solo le llamó, sino que lo esperó), mientras que el técnico germano se irá en junio fracasando en el gigante bávaro. Pero sobre todo Florentino acertó, y es algo que el mismo Carletto le reconoce, hasta el PSG y el Bayern lo hacen, al cortar de raíz el fichaje de Harry Kane para seguir acumulando ganancias y esperar al crack de cracks del mercado: el 7 del PSG.

El tiempo dirá si Mbappé, como parece, puede marcar una época en el Bernabéu, una vez confirme su marcha al Madrid, pendiente de ciertas circunstancias que os hemos adelantado en Don Balón, pero lo que está claro es que entre fichar al mejor delantero o uno de los mejores del mundo, con 25 años o pagar 95 millones de euros por Kane (lo que abonaron los germanos por él), que es un punta excepcional pero tiene 30 años, todo hace indicar que la ganancia de la espera que impuso Florentino al Madrid y su entrenador ha merecido la pena.

El Madrid, por de pronto, esa temporada sin una estrella de la magnitud del internacional con los three lions en sus filas ha podido revalorizar a su tridente de ataque, también a Brahim y Joselu, ha ganado ya la Supercopa de España, el primer partido (de ida) de octavos de final de la Champions League y tiene media liga en el bolsillo, mientras que el Bayern esta temporada evita los títulos, algo que ha caracterizado a Kane a lo largo de su carrera, tiene dificultades en la Champions ante una débil Lazio y ha tirado media Bundesliga.

Sí, desde el PSG, que perderá a Mbappé, al Bayern, que gastó mucho en Kane y su proyecto no funciona, hasta el mismo Carletto, que instó al presidente a fichar al inglés en sustitución de Benzema, todos se rinden a la visión de futuro de Florentino.