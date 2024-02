Ancelotti obliga a parar a Florentino con el 7 de París por el mejor fichaje blanco y de la Eurocopa

No es casual que Toni Kroos fuera el jugador que salió a la rueda de prensa previa al duelo ante el RB Leipzig, en Alemania, y es que su participación durante la temporada que viene está puesta en entredicho, como la que le proponen desde su país en la próxima Eurocopa, y en ambos casos, tanto Carlo Ancelotti como Julian Nagelsmann se dan cuenta de lo que aporta el mediocampista, algo así como el mejor fichaje posible de Madrid y la Mannschaft.

Y si fue él quien salió a hablar en dicha comparecencia pública, lógicamente se le preguntó precisamente por eso, por si va a jugar en el Madrid en la temporada 24/25 y si lo hará con Alemania en la cita de verano, y en sendos asuntos dejó dudas: no lo tiene decidido. Esto, más allá de lo que suceda con el combinado germano, es clave para el Madrid, que incluso tendría que detener sus más importantes tentativas del próximo mercado si pierde al de Greifswald.

🗣️ Toni Kroos: "Siempre os digo la verdad, estoy pensando que hacer aún no he decidido nada la verdad, me alegro mucho saber que mucha gente quiere que juegue un año más, siempre es mejor que al revés." 🤍pic.twitter.com/fAf7cWrDDZ