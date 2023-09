Ancelotti recula ante el Union Berlin: Modric y Camavinga fulminan al dúo titular, con otro señalado

La primera parte del Real Madrid ante la Real Sociedad fue un decálogo de debilidades defensivas que servirían de modelo para mostrar por dónde los blancos no pueden transitar si quieren conquistar su decimoquinta Champions League y en ese cúmulo de contrariedades pesa especialmente la función, como pareja, de Toni Kroos y Aurelian Tchouameni, al menos en la inconsistente presión que plantea Carlo Ancelotti, de ahí que esta tarde (18.45, hora española) el italiano recule en favor de Eduardo Camavinga y Luka Modric.

Lo primero de todo pasa por recalcar que hoy por hoy el Madrid no se puede permitir prescindir de su jugador más versátil, tanto técnicamente como en la recuperación, orden y distribución en la medular, como es Camavinga, al que presumiblemente Carletto devolverá una titularidad que nunca debió perder, situación solo entendible desde las rotaciones. También pisará de inicio el césped el croata, otro verso creativo que bien les habría venido al ex del Mónaco y el alemán frente a los donostiarras.

Por lo demás, más de lo mismo frente a un Union Berlin que llega como víctima propiciatoria sobre la inercia del Madrid, el cual no encuentra su juego, no domina, pero sigue ganando. Ahora bien, saben los de la capital alemana, ya lo dijo su técnico, que el Madrid por ahora tiene pies de barro, se le puede hacer daño, y mucho. La llegada de Bellingham ha aportado un nuevo dibujo y virtudes infinitas por parte del inglés, pero el equilibrio del equipo no está logrado y ahí Carletto tiene trabajo, muchísimo.

Kroos y Tchouameni junto a Valverde -que es muchas cosas, pero no un organizador- es una unión con propuesta plana, descompensada tanto ofensiva como defensivamente, incapaz de lanzar la presión a pleno pulmón, por las limitaciones del germano, pero también inconexo en los ajustes de las marcas. De ahí que hoy sea Camavinga -que recupera y distribuye mejor que su compatriota- quien ejerza de pivote, con Modric y el charrúa algo más liberados: los tres están diseñados para avanzar y pueden complementarse; el Madrid va a ganar en presencia efectiva en campo contrario. Además, parece que el italiano seguirá confiando en un Rodrygo que no se está ganando con rotundidad la invulnerabilidad. Veremos cómo sale este experimento.