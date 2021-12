Ancelotti y Florentino tras el último as de Luis Enrique: todo a punto

La planificación de la plantilla del Real Madrid comienza a aclararse para la próxima temporada a pesar de estar todavía en noviembre, teniendo en cuenta algunas de las decisiones de Carlo Ancelotti y Florentino Pérez para los próximos mercados de transferencias. Los blancos esperan cerrar a Kylian Mbappé en enero, mientras que para el próximo mes de junio, en Chamartín planean romper el acuerdo de cesión inicial por dos temporadas con el AC Milan, y sellar el regreso anticipado de Brahim Díaz a la Casa Blanca. El futbolista malagueño está pasando por un gran momento, lo que le ha valido para entrar en la última lista de Luis Enrique de la selección española; a pesar de que no tuvo minutos ante Grecia.

El AC Milan por su parte no quiere desprenderse tan fácil del futbolista español, defendiendo que el acuerdo de cesión que se firmó el pasado verano era por dos temporadas; por el que además abonaron al Real Madrid cuatro millones de euros. Según informa OK Diario, el cuadro rossonero buscará pelear por quedarse en propiedad con el talento malagueño, aunque lo tendrán muy complicado al no incluirse ninguna opción de compra en el acuerdo entre ambos conjuntos. Carlo Ancelotti está meditando recuperarle antes de lo indicado, contando además con contrato con los blancos hasta 2025 y una cláusula de rescisión imposible de afrontar para cualquiera de 750 millones, a sabiendas de que el gran reto de disputar la Champions League con un rol importante ya lo ha cumplido este curso.

Desde Italia comienzan a ser cada vez más pesimistas con el futuro de Brahim Díaz, a sabiendas de que para poder quedarse con el jugador deberían convencer al Real Madrid con una oferta multimillonaria, además de que en Chamartín creen que el jugador tiene todavía mucho que decir vestido de blanco. Con la salida de Isco Alarcón a final de temporada al terminar contrato, al igual que Gareth Bale, o las esperadas ventas de entre otros Dani Ceballos o Luka Jovic; la plantilla merengue contaría con más espacio para darle un rol importante a Brahim la próxima temporada con vistas a seguir contando para Luis Enrique de cara al Mundial de Catar, siendo además una petición expresa del propio Carlo Ancelotti que ha seguido muy de cerca sus pasos en San Siro.

La decisión de regresar al Real Madrid antes de lo acordado pasa también por el propio Brahim Díaz, que hasta el momento siempre ha declarado que se encuentra muy contento en Milán, donde tiene un papel indiscutible en los planes de Stefano Pioli. Sus actuaciones destacadas le han llevado a su primera convocatoria con la selección absoluta, aunque la posibilidad de regresar al Santiago Bernabéu con la confianza del entrenador puede acabar con su segunda aventura en Italia; a la espera de tener dicha conversación con Carlo Ancelotti durante los próximos meses.