Anfield aplaude al Klopp 2.0 y Montjuic se relamía con el descarte del Liverpool: Xavi lo arruina

El Liverpool anda con pies de plomo sobre la sucesión que se viene y lo hace no solo porque estar al frente de uno de los clubs históricos más importantes del Viejo Continente ya es una responsabilidad de peso, sino porque Jürgen Klopp lo ha sido todo en Anfield, dejará un profundo hueco con su marcha en verano y su sucesor debe dar la cara después de una temporada y media decepcionante, donde, entre otras cosas, no han jugado Champions League y han caído antes de tiempo en la Europa League.

Nada firmado, pero el viraje podría haber afectado al Barça

Si por la leyenda del AC Milan, Marco van Basten, se tratará, la posibilidad que avanzan los reds con Arne Slot estaría más que cerrada desde el momento presente, y en verdad así puede ser en detrimento de Ruben Amorim a tenor de los últimos movimientos del equipo inglés con el técnico del Feyenoord. Básicamente porque los informes apuntan a un acercamiento más que propicio con el míster neerlandés y no tanto con el luso.

“Creo que es realmente bueno", dijo Van Basten en Ziggo Sport, comentando al respecto que "espero que se quede más tiempo en Holanda porque es un enriquecimiento para el fútbol holandés. Realmente puede ir a cualquier parte: Bayern Munich , Liverpool... Estoy realmente convencido de ello”, advertía. Además, el legendario goleador de la naranja mecánica certificaba que “creo que será incluso más fácil para él en un nivel superior porque tiene mejores jugadores que entienden sus ideas más rápido. También creo que es lo suficientemente inteligente como para manejar a jugadores testarudos”.

Pues bien, es cierto no solo que Slot interesa al Liverpool, sino que habría adelantado a Amorim en la carrera por el banquillo red, y si esto es cierto, al Barça se le abría la posibilidad de firmar al míster luso, que gusta mucho (no tanto a Deco) en la entidad catalana. De ser así, lo de Xavi Hernández iba a perder fuelle y el cambio de rumbo estaría certificado en can Barça... pero todo se ha arruinado con la decisión de Xavi de quedarse; Amorim ya no será al menos en la 24/25.