Antes de la Champions, Pep Guardiola sufre 5 golpes dramáticos: Vinicius y Rodrygo ya huelen sangre

Hacer un parón para las selecciones a apenas dos semanas para el comienzo de los cuartos de final de la Liga de Campeones y con la fase más importante de la campaña ya iniciada, no es la idea que más entusiasme a los grandes clubes europeos. Pues, una o varias bajas importantes ahora, pueden marcar definitivamente la temporada. En este sentido, el equipo que peor parado ha salido es el City de Pep Guardiola, que ha visto como hasta 5 jugadores sufrían algún problema físico de mayor o menor importancia.

Con la Premier todavía en el aire y con la visita al Santiago Bernabéu ya en el horizonte, Pep Guardiola no podría haber salido peor parado de este parón de selecciones. Y es que el técnico catalán ha perdido hasta a cinco jugadores que podrían ser de la partida en la ida de los cuartos de final ante el Real Madrid. Pues, Kyle Walker, Manuel Akanji, John Stones y Rúben Dias Bernardo Silva han sufrido percances físicos que generarán más de un dolor de cabeza a Guardiola, que deberá decidir si conviene dar descanso a dichos jugadores de cara a la Champions, pese a tener por delante un choque en Premier League ante el Arsenal.

Con el recuento de bajas, el mayor problema de Guardiola llega en la zona defensiva, donde, tras haber perdido el principal antídoto para Vinicius con la ya conocida lesión de Kyle Walker, el City también se podría haber quedado sin otros dos defensores de calidad de titular como Akanji, Stones y con el gran líder de la zaga citizen, Rúben Dias, en peligro. Hecho que solamente puede implicar una cosa, que Vinicius y Rodrygo ya huelen sangre de cara a la visita del City al Santiago Bernabéu.

🚨🇵🇹 Bernardo Silva, Rúben Dias, João Palhinha, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rafael Leão, Bruno Fernandes and Gonçalo Ramos won’t play the second game for Portugal.



These players have been allowed to return to their clubs. pic.twitter.com/qZDxJfaJv0