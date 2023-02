Ataque despiadado a CR7 ni del Barça ni de Ten Hag ni de Messi: crítica cruel y Portugal estalla

Durante los últimos y convulsos meses de Cristiano Ronaldo en el Manchester United se habló largo y tendido de los equipos que podrían estar interesados en el portugués si este se desvinculaba de los red devils y podía llegar ‘gratis’ a un conjunto que el portugués esperaba que fuera de Champions League, y han sido muchos los equipos que negaron tal interés pero ninguno ha sido tan cruel como el Borussia Dortmund.

Chelsea, Sporting de Lisboa, Atlético de Madrid o el mismo equipo germano fueron algunos de los equipos que más fuertemente fueron vinculados al futuro del portugués, sin embargo todos rechazaron, por unas razones u otras, hacerse con el luso. Ahora uno de ellos, el equipo alemán saca a la luz cuáles fueron las suyas y desde luego la respuesta no ha gustado a muchos hinchas de Cristiano Ronaldo y de Portugal.

Y es que tal y como dijo Carsten Cramer, director gerente del BVB, a Kicker, diario del país alemán, ellos no fueron a por CR7 porque “básicamente, el valor del Borussia Dortmund no depende de los seguidores en las redes sociales. Somos un club de fútbol, esa es la clave. Podemos tener las mejores ideas en marketing, pero si perdemos 3-0 en casa ante el Freiburg, no funciona. Incluso con la mejor presentación de marca, el principio y fin de todo es el producto”.

Se aludió que muchos de estos equipos supuestamente interesados en el jugador portugués lo hacían por el nivel de ingresos que iban a conseguir en cuestiones relacionadas con el marketing debido al ingente número de seguidores que posee la estrella del Al Nassr en las redes sociales, pero desde luego nadie lo había dicho con tanta claridad. Indudablemente los mejores años de CR7 ya han pasado pero esta franqueza con la que se ha expresado su directivo ha sido demasiada para esos millones de hinchas del luso.