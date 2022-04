Benzema y Salah se citan por el oro: 'El Gato' tiene un as en la manga

Hay una carrera en marcha por los grandes trofeos de la temporada y van quedando cada vez menos equipos en la lucha por ellos. Real Madrid, Liverpool y Manchester City son favoritos para ganar la Champions League sobre un Villarreal que quiere la sorpresa, aunque más allá de qué equipo se lleve la orejona, la Premier League o LaLiga hay otra disputa individual que viene marcada por los registros pero también por este éxito colecticvo, y en estos momentos Karim Benzema y Mo Salah van en cabeza.

Por números, el francés del Madrid está junto a Mbappé y Lewandowski entre los que mejores registros poseen del continente entre las dos competiciones más importantes, los campeonatos domésticos y la Champions League, por lo que, a priori, el galo tiene ventaja para llevarse el Balón de Oro sobre el egipcio, aunque con reservas. Y es que el Liverpool es el único conjunto que puede llevarse 4 títulos esta temporada, entre ellos los dos citados, lo que elevaría a su máxima estrella a candidato a todo.

La Copa de la Liga ya está conquistada por el equipo del faraón, mientras que el Liverpool está en la final de la FA Cup y se pelea con City y Villarreal por el título inglés y la final de la Liga de Campeones, respectivamente, tras los cuales sí puede llegar el galardón para Salah. Eso sí, de sobra es sabido que el trofeo trata de premiar los logros estrictamente individuales y de un año natural, donde Benzema tiene mejores números que el africano, pero es que incluso en lo colectivo El Gato tiene un as en la manga.

Tengan en cuenta que, si Salah puede llevarse un póker histórico, Benzema puede conseguir un triplete sensacional, con la Supercopa de España ya en el bolsillo, LaLiga prácticamente cerrada -más aún tras la victoria en El Sadar del pasado miércoles, 1-3- y con La Liga de Campeones aún siendo una opción tangible (enfrenta al City en semifinales). ¿Y qué as se guarda Benzema? Pues la Copa del Mundo, que se disputará entre noviembre y diciembre, en la que no estará Salah y en la que la Francia de Karim parte como favorita. No hay duda, si Francia gana el Mundial, Benzema será bañado en oro.