Boehly y Al-Khelaïfi golpean a Florentino: Endrick, en la vía dolorosa

Quizá hayan sido sus primeros goles como profesional o que el mismo Ronaldo Nazário lo pusiera entre sus posibilidades para Brasil en la lista de cara el Mundial, posiblemente también hayan tenido algo que ver las palabras de su padre, que aseguraba venderse a la mejor oferta para Palmeiras, pero lo cierto es que Endrick se ha metido ya para Florentino Pérez y el Real Madrid en la vía dolorosa, esa que va a exigir ganar en esta pelea a Chelsea y PSG.

Evening Standard asegura que Todd Boehly, máximo mandatario en Stamford Bridge, ha conseguido situar en cabeza al conjunto inglés en la carrera por hacerse con la perla del Verdão, aunque hay dudas al respecto de quien está por delante en este fichaje. Lo que sí deja claro el medio de comunicación es que los blues no van a dejar pasar esta oportunidad y están movilizando todo su arsenal económico para tratar de hacer imponer su propuesta a todas las demás. Lo cual no es poco decir.

Pero es que el Real Madrid también se enfrenta desde este momento a Neymar Júnior y Nasser Al-Khelaïfi, del PSG, el otro equipo junto al Manchester City que se mete en la guerra por Endrick. Los parisinos han demostrado siempre ser capaces de grandes locuras financieras cuando algo se les pone en la cabeza, y desde Francia aseguran que Endrick es petición expresa del 10 de Brasil, lo que en París supone poco menos que movilizar todos sus recursos para lograrlo.

¿Y cómo afectan estas dos apuestas, la inglesa y la francesa, en el caso Endrick al deseo del gigante de LaLiga de hacerse con el jugador? Básicamente meten al Madrid en la vía dolorosa, es decir, la de la subasta, que al final termina siempre desvariando. Tengan en cuenta que, sobre lo que dijo el padre del jugador y lo que desea Palmeiras, no hay una cifra a batir, sino que simplemente los clubs irán presentando tentativas hasta que no haya una mejor, y en eso el Real Madrid no sabe ni siquiera si quiere meterse en semejante entuerto. Hablamos de muchos ceros por un niño; de oro, sí, pero un niño al fin y al cabo…