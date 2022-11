Ancelotti añora a Casemiro; Tchouameni, culpable: hay plan B en enero

En el Real Madrid los tiempos van muy rápidos y Aurèlian Tchoaumeni ya lo habrá descubierto. Hace apenas un mes era alabado por su rápida aclimatación al estilo de juego de Carlo Ancelotti y a Luka Modric y Toni Kroos; hoy, tras la derrota ante el Rayo, es seriamente discutido, señalado y donde el nombre de Casemiro incluso parece que mueve a la añoranza al técnico italiano. En Vallecas el galo hizo agua, tanto en la distribución, como en la contención y en la salida de balón, de ahí que su nombre sea de los primeros de la lista en la debacle en el derbi madrileño. Por fortuna para Ancelotti, hay plan B desde enero, incluso este jueves.

Y es que donde unos se estrellan, otros surgen, así es el fútbol de élite, especialmente el Real Madrid. Por eso ahora Carlo Ancelotti quizá se vea forzado a girar en su idea inicial en Vallecas, que fue errónea, y concede la última titularidad antes del Mundial a Eduardo Camavinga, que cuando salió, tarde y sin tiempo, fue mejor que su compatriota. El ex del Rennes ya ha jugado de pivote y en muchas ocasiones ha solventado la papeleta de forma digna, además con él fluye mejor el esférico.

Lo que tiene claro Ancelotti es que ni Casemiro era un virtuoso con el esférico ni le pide tal cosa a Tchouameni, pero lo que no puede ocurrir es una fragilidad tan manifiesta en la papeleta defensiva como se vio ayer ante el Rayo Vallecano, que desarmó con una valiente e intensa presión la salida de balón blanco. Qué duda cabe que la ausencia de Toni Kroos se notó, siempre se nota, sin embargo, el ex del Mónaco llegó, en cierta forma, para corregir la claridad desde atrás con el balón que no tenía Casemiro, pero sin ello, el francés todavía no es mejor que el brasileño, que ahora juega en la Premier League, a la hora de armar el bloque defensivo.

Así las cosas, este jueves el Madrid cierra este primer pulso de temporada en casa ante el Cádiz, donde no se puede fallar ante un equipo asequible. En el choque, Carletto puede dar la titularidad ante el Cádiz de nuevo a Camavinga, el centrocampista más maltratado por el míster por minutos de juego. Resta saber si se arriesgará a juntar a los dos franceses, ya que normalmente no ha salido bien el experimento, sin embargo lo que sí está claro es que Modric y Kroos son innegociables, ya que hoy por hoy resultan necesarios.

Por otro lado, se apunta a que Ancelotti tiene una cosa clara: ha de darle más minutos a Camavinga, que puede ser el plan B desde enero. De ser así, Tchouameni ya lo sabe: en el Madrid nadie es imprescindible.