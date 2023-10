Carletto da un giro al once, cambio bomba, 2 dudas y una cruz: a temblar el Maradona y aviso de 60M

Llega el Real Madrid bien uno de los campos más duros de Europa, como es el Diego Armando Maradona (mañana, 21.00, hora española), y lo hace en medio de un nuevo resurgir del Nápoles tras el lío por Victor Osimhen, como se vio en la goleada (4-0) al Lecce de este pasado fin de semana. Eso sí, la visita a Italia es una oportunidad única para los blancos se sellar por la vía rápida un objetivo clave en la Champions, ser primero de grupo. Y para ello, Carletto prevé más cambios.

Una pieza que toma fuerza, ¿última oportunidad?

Una de las grandes novedades que va a presentar el once de Carlo Ancelotti en el estadio napolitano es la inclusión en el lateral izquierdo de Ferland Mendy, que tiene muchísimas posibilidades de ser titular. Sobre el francés, más por sus lesiones que por su nivel, pesa la sospecha, de ahí que los rumores con Alphonso Davies, jugador del Bayern, se hayan incrementado de cara a la 24/25, donde el Madrid invertiría 60M para sustituir a Mendy. Eso sí, a Carletto le encanta el francés: hay pocos jugadores que rindan como él en defensa.

La medular, cuatro en línea y dos dudas

Sobre la medular y por tanto el sostén del sistema de juego, Ancelotti no recuperará el fallido rombo, sino que volverá a proteger a Vinicius Júnior en la izquierda dejando a Bellingham por detrás de él, más cercano a la línea de creación y con capacidad para sorprender en llegada de segunda línea. Tchoaumeni y Camavinga deben ser sus ayudantes en la sala de máquinas, siendo la opción de Valverde la más sensata por derecha, aunque Toni Kroos o Luka Modric podrían colarse en el once. Esa es la gran duda.

Y es la incógnita más importante porque Ancelotti, al que le encanta Rodrygo, se ha dado cuenta de que hoy por hoy Joselu tiene más gol y aporta más al equipo en la función de delantero que el brasileño. Por eso el internacional español acompañará al 7 de São Gonçalo en ataque: como rematador, cazador de balones aéreos, generador se segundas jugadas y goleador, el ex del Espanyol tiene más credenciales que Rodrygo Goes, que no se lo ha ganado. Y el partido, lejos de conjeturas, es clave, se abre a pocas pruebas ya que una victoria blanca en casa del máximo rival de su grupo le otorga muchas papeletas para ser primero del mismo. El Madrid pareció muy sólido en Girona y eso es peligro para el Nápoles, que, como local, se juega todo: ser segundo equivale a un cruce en octavos durísimo.