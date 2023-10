Lo que le faltaba a Pedri... y otros 2 golpes a Xavi y Lewandowski: Bellingham y Vini ya sonríen

El FC Barcelona es otro sin Pedri. El canario, faro y guía de lucidez en tiempos de falta de ideas, capaz de ayudar en el trabajo, pero sobre todo de dotar a la medular culé de creatividad, control y velocidad de circulación, deja sentir su ausencia, y encima a Xavi Hernández le falta la otra cabeza pensante, el otro motor, como es Frenkie de Jong. Siendo así que el drama no es baladí en Montjuic ante la doble ausencia. El problema se desplaza a calamidad, que ya siente y padece hasta el mismo Robert Lewandowski, estrella del equipo; uno que puede favorecer al Real Madrid.

Una fecha clave para los tres, un horizonte demasiado cercano

Para los tres jugadores del Barça que teóricamente son titulares y que están fuera de combate, como son los dos mediocentros y ahora (desde el duelo ante el Sevilla en Montjuic de este viernes) Raphinha, la fecha que lo cambiaría todo, esa que tienen en mente, es el 28 de octubre, el primer gran Clásico de la temporada, que además lo disputan Barça y Real Madrid ante los hinchas culés. Y a los tres se le complica mucho estar en dicho partido, lo que ayuda a los blancos y pone contras las cuerdas a los blaugranas.

Es más, podría decirse que el neerlandés lo tiene prácticamente imposible, dándole los mejores pronósticos una fecha de recuperación que mira más bien a noviembre. El tinerfeño, que es más que sospechoso con las lesiones musculares, es tan clave para el esquema de Xavi como se duda de sus fuerzas: sus ausencias son ya una epidemia en su carrera y empiezan a marcarlo, por lo que forzar ni se baraja. Teóricamente podría llegar al partido, pero la cautela con Pedri le pone coto a un Xavi necesitado de al menos uno de los dos: se espera que esté en torno al choque ante el Athletic, el día 22, pero, como decimos, no se va a forzar con él. Por su parte, el brasileño, con "una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho”, está casi descartado.

El Real Madrid coge fuelle y mira al choque con optimismo

No tiene menos lesiones y de menor calado el Real Madrid, sin embargo tras la debacle de los de Ancelotti ante el Atlético de Madrid, el liderato, dos triunfos seguidos y el binomio Bellingham-Vinicius dan un plus a los merengues, que se frotan las manos ante la probable ausencia ante ellos de los generadores de juego culés: un golpe en Barcelona sería durísimo para LaLiga y los azulgrana, y sin Pedri y De Jong es mucho más fácil darlo, y si no que se lo digan a Robert Lewandowski, que bien sabe lo que suponen los dos organizadores para el juego de su equipo.