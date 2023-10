Ni Bernardo Silva ni Osimhen, el Barça hiela a Arabia y Europa: Laporta cierra en secreto al mejor

Uno de los mejores jugadores del FC Barcelona es objeto de deseo de media Europa y de Arabia Saudí (que ha pretendido a jugadores de la talla de Bernardo Silva o Victor Osimhen) pero no solo eso, es también un futbolista que empieza a colarse entre los mejores encaradores del momento, tanto en LaLiga como en la Champions League, y lo hace con solo 16 años, lo que supone un aliciente cautivador para los pretendientes citados. Por eso el Barça celebra la confirmación de Lamine Yamal como profesional y su vínculo con el FC Barcelona: el mejor a su edad, no se irá del gigante de LaLiga.

Que Xavi le diera rienda suelta a Yamal con su edad ya es de por sí un acierto de la entidad culé en general y del míster catalán en particular, pero es que, pese al fichaje de João Félix o el homólogo que hizo el Barça en la 22/23 con Raphinha, Yamal es ya una de las mejores y más eficaces herramientas de ataque que posee en su plantilla la entidad de la ciudad condal, por lo que verlo atado y cerrado en favor del Barça es más que un alivio para un hincha culé que podrá disfrutar del español cuanto desee desde el presente a las próximas temporadas.

Lo confirmaban fuentes cercanas al club, también informadores como Fabrizio Romano: Lamine Yamal queda ligado al Barça, lo hace como futbolista profesional, con una cláusula de liberación absolutamente prohibitiva, incluso para el futbol árabe, de 1000 millones de euros y con una duración importante, hasta 2026.

🔵🔴 Lamine Yamal new Barça deal will also include €1B release clause. #FCB



◉ Formal signature, Monday.

◉ Contract until June 2026.

◉ Secretly signed last July.

◉ €1B release clause. pic.twitter.com/YjgwI01gtu