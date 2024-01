Ceferin, la peor crisis de Guardiola y Florentino activa la vía Haaland: KO UEFA y Premier a Mbappé

La igualdad de trato es algo que ahora mismo en la Premier League está puesto en entredicho por ciertos sectores y eso lleva a las fauces del abismo al proyecto ‘milmilonario’ del Manchester City que comanda Pep Guardiola, básicamente porque el Everton clama por los 115 casos de incumplimiento del Fair Play financiero que se le achacan al City en contraposición con la sanción que ellos sufrieron, y como ellos, el Nottingham Forest, también investigado, por lo que, lógicamente, cualquier injerencia severa en el club skyblue puede tener tintes catastróficos al menos con su estrella, Erling Haaland.

La UEFA se lava las manos

Aleksander Ceferín, presidente del organismo del fútbol europeo (UEFA), se lavaba las manos con el City en una entrevista con The Telegraph, en la que citaba la frustración de ciertos seguidores, que son muchos, con este asunto y respecto a los toffes y los tricky trees, así como la exculpación por parte del TAS cuando ellos sancionaron al club por el mismo motivo: “puedo entender la frustración de los hinchas. Quieren saber qué está pasando y cuáles son las consecuencias, pero no quiero entrar en este proceso concreto porque no sé cómo lo lleva la Premier League”.

Recordemos que la Premier League está decidida a llegar al fondo del asunto, todo ello pese al gigante que se investiga y el prejuicio que tendría tocar al campeón y mejor equipo de Europa en estos momentos. Sobre ello, la competición se lanza a investigar los fichajes celestes desde 2008 a 2019 y contempla en caso de culpabilidad desde sanciones de puntos, económicas o, lo que podría ser fatal para estrellas como Haaland, el descenso de categoría (s).

En el Bernabéu, atención total

Ya se los decimos desde Don Balón, hay ciertas voces importantes dentro de las oficinas del Santiago Bernabéu que están tan hartos del culebrón Kylian Mbappé que esperan el desenlace fatídico de la justicia contra el City para plantar a Florentino Pérez encima de la mesa al único nombre que lo haría desfallecer con el 7 del PSG, el del noruego. Y si bien se sabe que en algún momento se pondrá a tiro, por su manida cláusula, estas voces quieren adelantar tiempos para el Real Madrid. Pues bien, el proceso de la Premier podría ser el gran aliado en esta idea tanto si bajan de categoría al conjunto del Etihad como si la pérdida de puntos le impide jugar en Europa.