Terror en Dani Olmo y Xavi Simons, euforia en Carletto: el fichaje 2024 se adelanta, OK en Champions

El pasado 12 de agosto de 2023 uno de los jugadores más importantes del Real Madrid, una de las figuras clave en el once de Carlo Ancelotti, caía gravemente lesionado -concretamente en San Mamés, ante el Athletic Club de Bilbao- y con ello el Madrid se sumía en la pesadumbre más absoluta, principalmente por lo que dejaba de ganar con su ausencia, ya que sustitutos tenía de sobra por entonces con David Alaba, Antonio Rüdiger y Nacho Fernández en sus filas. Pero, ¿y si les dijéramos que ese jugador clave está cerca de volver? Pues así es.

Es más, Eder Militao, el crack del que hablamos, está acortando los plazos de forma sorprendente y ya trabaja con intensidad sobre el césped, por lo que no sería descabellado pensar en un regreso en torno al debut en octavos de final de la Champions League en el Bernabéu, donde antes el Madrid visita al equipo de Dani Olmo y Xavi Simons, un RB Leipzig que hará de local en la ida de la eliminatoria ante los españoles el próximo 13 de febrero.

El 6 de marzo es cuando está estipulada que se decida la eliminatoria entre los de Carlo Ancelotti y los alemanes en el coliseo blanco y en esa fecha sí que podría estar Militao, quizá no al cien por cien, pero sí en pleno proceso de estarlo.

Más que un central

La vuelta de Militao supone muchísimo para el Madrid, no en vano hablamos de un jugador que es mucho más que un central. El brasileño es seguramente el mejor futbolista en las marcas, rápido y expeditivo en los cruces, su eficiencia en los uno contra uno es enorme, como en el juego aéreo, y no solo eso, está sumamente dotado técnicamente tanto para sacar la pelota jugada, algo que le cuesta a este Madrid sin Alaba y si Kroos no ayuda en la función, como para los desplazamientos en largo, donde tiene uno de los mejores golpeos de la plantilla.

Cuentan desde el club que la recuperación de Eder Militao va algo más rápido de lo esperado cuando apenas lleva 5 meses lesionado. A finales de febrero incluso ya podría estar integrado como uno más en los trabajos.



Maravillosa noticiapic.twitter.com/3UIl78H0po — Madrid Sports (@MadridSports_) January 23, 2024

Así, Ancelotti está más que contento con este auténtico fichaje, un Militao del que ya disponibilidad en los entrenamientos en este mes de febrero y podrá tenerlo a su disposición en marzo.