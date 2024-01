Florentino va al banco a financiar un top-2 y se topa con el gigante Premier, la venganza por Hazard

Vamos a partir de un supuesto, que por otro lado es el que más o menos maneja el Real Madrid de cara a la próxima temporada y su correspondiente mercado de fichajes estival, en él Kylian Mbappé no es una opción, vuelve a dar largas al Madrid, se queda en París y Florentino Pérez busca su galáctico lejos de la capital francesa. Ese escenario no es ficción, ya que ha ocurrido, no lo del 7 del PSG que está por ver, pero sí lo del galáctico, el plan B, solo que los blancos no contaban con una interferencia de un gigante Premier que clama venganza por Eden Hazard.

En este régimen de supuestos, en Londres, en Stamford Bridge, en el Chelsea, hoy en manos de Mauricio Pochettino, creen que si el Madrid no hubiera presionado al belga en 2019, entonces se habría quedado en Inglaterra como líder del proyecto blue y que podría haberlo comandado en Champions League. Sobre ello, Hazard seguiría siendo uno de los dos o tres mejores jugadores de la liga inglesa y su compatriota Thomas Meunier no le habría hecho pasar por el quirófano. Y eso en el coliseo blue sigue doliendo pese al nefasto rendimiento que el driblador de La Louvière dio en LaLiga y pese a la ingente cantidad de dinero que pagó el Madrid por él. Y bajo ese poso, el Chelsea se mete en medio del ‘otro’ galáctico por el que Florentino quiere ir al banco.

¿Acuerdo o no?

Si nos atenemos a lo que informa The Hard Tackle, Pochettino le habría pedido a Todd Boehly el fichaje de un Alphonso Davies que ya empieza a pensar en blanco desde su continua negativa a renovar con el Bayern. Y si las negociaciones con el Madrid están enfiladas con el entorno del lateral izquierdo, ¿qué puede hacer el equipo londinense para quitárselo a los blancos? Sencillo, colmar de dinero al carrilero.

El mejor en lo suyo

Es pronto para vestir de merengue a Davies, sobre todo porque la premisa inicial, la de Mbappé, que es la que obsesiona y condiciona a Florentino, sigue sin cerrarse, pero lo que sí podemos asegurar es que los blancos tienen entre ceja y ceja al que para ellos es el mejor lateral zurdo del mundo y harán todo lo posible para ficharlo, y eso lo sabe y lo acepta el jugador del Bayern, que, de hecho, solo piensa en jugar en el Bernabéu. Así pues, lo de los blues, pese al dinero, pese a Hazard, no tiene fuerza porque el dinero no puede comprar el prestigio, ese que sobre el césped el Chelsea ha ido perdiendo de forma alarmante en apenas temporada y media.