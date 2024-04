Christensen y Sergi Roberto obligan a Xavi a tomar una dura decisión: con De Jong, clave ante el PSG

Pese a la importante victoria del Barça ante el PSG en el Parque de los Príncipes, los culés se fueron de París con dos noticias especialmente negativas. Y es que, por muy bueno que fue el resultado, Xavi sabe que deberá defender ese gol de ventaja sin dos jugadores que fueron clave en la ida. Pues, las amarillas que vieron Sergi Roberto y Christensen los dejaron sin partido de vuelta por acumulación.

Afortunadamente para los culés, ambas sanciones coinciden con la recuperación de Frenkie De Jong que podrá jugar sin problema los 90 minutos de la vuelta. Sin embargo, la pareja del neerlandés en la parte baja del cuadrado sí que genera importantes dudas. En este sentido, el elegido deberá ser obligatoriamente, Pedri, que se está acabando de recuperar y llegará muy justo como para ser titular en un duelo tan intenso como el que enfrentará a Barça y PSG. Pero a Xavi no le queda otra opción que la del canario, que será indispensable al lado de De Jong.

Sin poder inventar, obligado a forzar

Aunque hace ya tiempo que se decidió que con Pedri estaba prohibido forzar ningún tipo de recuperación, la importancia del duelo del próximo martes lleva a los culés a asumir el menos deseado de los riesgos y a tener que contar con el canario desde la partida pese a no estar al 100% y no tener el ritmo competitivo deseable.

Ante esta situación, y con las bajas de los mencionados Sergi Roberto y Christensen, a Xavi no le queda otra opción si no quiere inventar soluciones cuando no toca. En este caso, la otra opción sería la de contar con Oriol Romeu, pero su falta de rendimiento y de confianza lo convierte en una apuesta que no conviene hacer.

Así pues, Xavi deberá asumir un importante riesgo con Pedri de cara al duelo entre Barça y PSG, donde no podrá contar con ningún pivote y deberá apostar por el canario, que, pese a no estar en plenas facultades, partirá como pareja de baile de Frenkie De Jong en la base del centro del campo culé.