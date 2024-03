Cumbre Bernabéu, Ancelotti se lo dará a Pep: si paga más que por Haaland y Julián Álvarez, es suyo

No hace falta matizar las palabras de Rodrygo Goes, ni que su rendimiento no esté siendo el esperado en esta exigente temporada o que lo de Kylian Mbappé esté casi hecho con el Real Madrid, para darse cuenta que para el club blanco y el jugador, su venta es quizá lo más rentable, y como Liverpool y United, el City está dispuesto a pujar por él.

En Inglaterra el sonido de viento es intenso en este sentido y dada la relevancia de los equipos que se interesan por el jugador internacional brasileño del Real Madrid, este culebrón tendrá y ya está teniendo recorrido. Al menos Manchester United, Arsenal y Manchester City están atentos a la situación del jugador blanco debido al más que posible fichaje de Mbappé por el conjunto blanco, siendo la escuadra citizen la que puede dar un paso al frente debido al interés de Pep Guardiola en el futbolista de Osasco y la inminencia del partido de Champions League entre los dos equipos.

En base a ello, son multitud las fórmulas las que se proponen para el OK entre Madrid y City por el de la canarinha, pero para el club blanco solo habría una: que los skyblue paguen más de lo que pagaron en su día por Erling Haaland y Julián Álvarez juntos, de decir, una propuesta superior a los 80M, concretamente de uno 90-110 millones de euros; por menos no habrá trato.

De la titularidad a la suplencia

Hablando solo del plano pragmático, que es lo que espolea las esperanzas inglesas en la salida de Rodrygo, hay que decir que, si Mbappé se convierte, como parece, en jugador del Real Madrid, suyo será el puesto del futbolista sudamericano. Eso, como es lógico, empuja a Rodrygo al banquillo y por tanto hace que la pelea por ser el jugador número 12 sea intensa, ya que además del internacional con la pentacampeona, Brahim, Arda, Joselu y Endrick esperarían su momento. Es decir, demasiados jugadores para tan poco hueco, algo que en el caso de Rodrygo es más dramático por su actual rol de titular: aceptar tal degradación en importancia y minutos es quizá demasiado.

Por tanto, el doble duelo entre Madrid y City en Champions bien puede ser también un encuentro para limar un posible acuerdo futuro.