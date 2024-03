Neymar dejó rabia, Messi lágrimas y Arteta y Guardiola comprometen todo el Barça 24/25 por 40M

A todos los seguidores del Barça, atentos: publica The Sun un asunto que ya trae de cabeza al Barcelona sobre toda la planificación de la temporada 24/25, un tema que nace de la Premier League, irrumpe con fuerza desde Londres y sitúa contra la espada y la pared a los culés, y lo hace porque el jugador es absolutamente prioritario para Laporta y Deco y se les puede estar escapando. Este posible palo ya va recordando a Neymar y Leo Messi y su no continuidad en la ciudad condal: queridos y necesarios, como ellos, el crack del Barça puede irse a otro rico.

Una cantidad razonada y justa

Esto es lo que piensan en Mánchester y a lo que no se opone Pep Guardiola: João Cancelo no vale los 20 millones de euros por los que lleva luchando el Barça contra el City para que se lo venda, ni siquiera los 30 kilos que le pidieron en un inicio los skyblue a los culés para darles al carrilero; no, ahora vale 40 millones de euros, una cifra que compromete al Barça y que, sin embargo, le permite al equipo de Etihad ingresar una buena cantidad por un descarte, básicamente porque ya tiene comprador.

El problema ya es real y apremia

Este plan B que presentará la oferta al equipo celeste no es el Barça, es decir, alguien está dispuesto a pagar esos 40 kilos por el jugador luso. Ese alguien juega en la Premier, tiene dinero y, como la entidad catalana, es un destino fantástico para Cancelo, lo es por filosofía de juego y expectativas para luchar por todos los títulos. Sí, hablamos del Arsenal que dirige Mikel Arteta, asegura el mass media británico.

Es decir, de la nada, ya que Cancelo quería (y quiere) jugar en el Barça, han surgido las dudas. Las tiene el Barça, que no sabe cómo puede reunir esos 40M sin ventas y sin reducir su fair play financiero (esto segundo es lo más problemático), y lo peor de todo, ya las tiene Cancelo, al que la propuesta gunner, aseguran fuentes cercanas al jugador, no le desagrada.

Por tanto, el apuro es real y acentuado: si el jugador no se cierra en banda a irse a Londres más o menos una vez acabe la Eurocopa y el club capitalino puede pagar aquello que exige el City, el Barça empieza a tener las de perder. El tiempo apremia, ya que el City no esperará eternamente y esta vía lo complica todo.