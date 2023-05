Arteta tiene un as en la manga y acaba con Klopp y Ten Hag: 137M y no son por Bellingham

Por algún motivo, que si bien es futbolístico también trasciende las prestaciones sobre el terreno de juego, la fiebre por Declan Rice se ha instalado en todos y cada uno de los equipos que tienen opciones de ganar la Premier League en la 23/24; se entiende, los gigantes, a decir, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool e incluso Tottenham y Newcastle. Los nombramos porque todos y cada uno de ellos están en la carrera por hacerse con el mediocampista de los hammers.

El mercado lo dispara la liga inglesa, internamente mucho más

Si ya de por sí la tendencia en el mercado de fichajes apunta a cantidades desproporcionadas, sobre todo por el empuje de la liga inglesa, que es de lejos la competición que más dinero invierte en fichajes de todo el mundo del balompié, cuando un jugador es el botín de oro de forma interina, la disputa se dispara mucho más. Eso es lo que ocurre con Rice, que no interesa ni a Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich o Juventus de Turín, sino a los clubs citados.

Al margen de ello, es el West Ham, en dificultades deportivas, el que fija el traspaso del jugador internacional con Gareth Southgate, y pese a que Rice acaba contrato en 2024, es decir, puede irse gratis antes de la campaña 24/25, la cifra instaurada por los hammers es de nada menos que de unos 137 millones de euros (120 millones de libras esterlinas). Lo sorprendente, más allá de la tasación, es que parece que todos estos gigantes o algunos de ellos entran al trapo.

El Arsenal, sin ir más lejos, que recientemente ha dejado caer que tendrá 200 millones para fichar en verano, se pone al frente de este fichaje y aunque no es el único, sí apuesta fuertemente por el jugador. Prueba de ello es que el West Ham, según Metro, ya ha encontrado un recambio a Rice, que no es otro que el ex gunner, Matteo Guendouzi, jugador francés del Olympique de Lyon. La batalla por Rice se convierte en subasta y lo sabe el West Ham, que va a sacra mucha tajada de ello.