De rival en Champions a fichaje del Barça: talento de futuro que encanta a Xavi, sustituirá a Romeu

Matemáticamente el Royal Antwerp ya no tiene opciones de acceder a la siguiente fase de la presente edición de la Champions League, pero el club sí que tendrá protagonismo próximamente debido a que uno de sus jugadores franquicia, Arthur Vermeeren, tiene al FC Barcelona como uno de sus pretendientes top.

El equipo catalán se encuadra en el mismo grupo que el conjunto belga y el duelo disputado en Montjuic hace dos meses atrás permitió a Xavi Hernández descubrir en el equipo rival un centrocampista que, con solo 18 años, atesora una templanza, un atrevimiento y un criterio impropios de un jugador tan inexperimentado en esta competición, algo que no pasó desapercibido para el míster culé.

De ahí que Xavi instara hace algunas semanas atrás a Joan Laporta a vigilar muy de cerca la evolución el centrocampista belga con vistas a estudiar y cerrar su fichaje el próximo verano, siendo consciente el técnico de que el Barça no atraviesa un momento de esplendor financiero, precisamente.

El gran detonante

Bien es cierto que, aparentemente, este interés repentino y creciente en Vermeeren podría venir dado por la lesión de Gavi, pero nada más lejos de la realidad. El club solo moverá fichaje en enero con Vitor Roque y, dado que Gavi estará disponible para Xavi al comienzo del próximo curso, es otra la razón determinante por la que el club buscará fichar al belga: Oriol Romeu.

El centrocampista catalán está siendo uno de los futbolistas más criticados de la campaña en can Barça y, estando muy interesado el Girona en hacerse de nuevo con sus servicios, no dudará Laporta en aprovechar esto para librarse de él, algo que solo hará que aumentar la necesidad de contar con Vermeeren cuanto antes… aunque este movimiento no se daría hasta la ventana de traspasos estival de 2024.

La mala noticia aquí para el FC Barcelona es que esa demora a la hora de presentar una oferta por Vermeeren no solo permitirá la entrada de diferentes equipos en la puja por el futbolista, sino que incrementará su valor de mercado hasta tal punto que esto podría dificultar a Joan Laporta poner en marcha la operación.