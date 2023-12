10M a tocateja y OK sin pestañear de Laporta y Xavi: tras Umtiti y Jordi Alba, adiós a otro estorbo

El verano pasado Joan Laporta logró liberar una importante cantidad de masa salarial con las salidas de Jordi Alba y Samuel Umtiti, siendo estos dos futbolistas que no entraban en los planes de Xavi Hernández pero que, con su contrato en vigor con la entidad culé, se convertirían en lastres económicos para poder realizar incorporaciones.

De ahí que una de las primeras decisiones tomadas por Laporta y Deco, para permitir que Xavi pudiera reforzar su plantilla, fuera a deshacerse de Umtiti y Alba y, afortunadamente para el Barça, el Inter de Miami y el Lecce accedieron a admitir en sus filas a estos futbolistas, dos futbolistas que por contrato esta temporada seguirían defendiendo la vestimenta blaugrana.

Eso sí, Laporta no consiguió todos sus objetivos en este apartado ya que otros jugadores que no entraba en la planificación deportiva del míster catalán, como sucede con Sergiño Dest, no encontró ningún destino que accediera a hacerse con sus servicios de forma definitiva, aunque en calidad de cedido. De esta forma el PSV aceptó la llegada del defensa neerlandés bajo una opción de compra de 10 millones que hoy regala todo un notición a la directiva y, sobre todo, a Xavi Hernández: el club está convencido de entregar esa cantidad para quedarse con Dest en propiedad.

Y es que el futbolista de 22 años ha conseguido en Eindhoven lo que nunca halló en Barcelona a pesar de que Bartomeu se entusiasmó mucho con su llegada al club: ser considerado una pieza importante y gozar de continuidad, algo que no se dio en la Ciudad Condal dadas sus cuestionadas prestaciones.

Por contrato, Dest debería permanecer hasta 2025 en la Ciudad Condal, pero todas las partes están más que interesadas en que esto no se cumpla e incluso antes de que finalice el año el PSV podría entregar esos 10 millones que pondrán fin a otro problema del FC Barcelona.