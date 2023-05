Di María y otro amigo de Leo Messi, los tapados: Argentina en vilo por 67M ¿un pack-3 para el Barça?

El hecho de que Ángel Di María haya tomado la decisión de buscar una última aventura lejos de la Juventus de Turín y de que Leo Messi esté casi fuera del Paris Saint-Germain, unido ahora al último acontecimiento con incidencia en la Argentina campeona del mundo en Qatar 2022, como es la ausencia de perspectivas para Leandro Paredes, recordemos, tres piezas clave con Scaloni, hace que la Albiceleste ponga 67M del áureo mundial en pleno mercado de fichajes.

Solo El Fideo y La Pulga fueron titulares ante la Francia de Kylian Mbappé en la final mundialista, pero Paredes fue bisagra en la rotación de una medular que se consolidó con McAllister, Enzo Fernández y Rodrigo de Paul. En la actualidad, el problema para el medio centro es que ha de volver de cesión al Paris Saint-Germain tras su fallida etapa en la Vecchia Signora y ni uno ni otro equipo lo quieren, por lo que está oficiosamente en el mercado.

Y lo está sin garantía, ya que no ha aparecido ningún equipo preguntando por él salvo Boca Juniors, que no podrá hacerse con el jugador ante el dinero que exigirá el PSG para venderlo. Hablamos de un jugador tasado en unos 12 millones de euros, que no cuenta para el gigante galo de la 23/24 y que sigue teniendo mercado como centrocampista defensivo. Como decimos, la Juve tiene una opción de compra sobre él, pero no la va a ejercer.

Los tres en la misma situación

Tampoco Di María, tasado en 10M, seguirá en la Juve, de modo que su destino está en el aire, como el de Paredes y un Leo Messi, con un valor de 45M, que sigue esperando la viabilidad del proyecto del Barça para evaluar su posible regreso a LaLiga; todo ello, a la par que el rosarino se acerca cada vez más a la estratosférica oferta llegada de Arabia Saudí. Curiosamente hay quien ha querido ver como los tres podrían recalar en el Barcelona, ya que Messi es uno de los grandes objetivos, Di María busca equipo y sería una opción de lujo a coste 0 y Paredes es un mediocentro de contención de nivel, justo lo que busca el Barça tras la salida de Sergio Busquets.