Andrés Iniesta y su adiós a Japón son una bomba en LaLiga: como Modric, Silva e Ibrahimovic

Quizá ya no estén al nivel que han mostrado a lo largo de sus carreras, sobre todo en cuanto a la continuidad de partidos en temporadas tan exigentes y largas como las que se presentan en clubs de primer nivel, pero desde luego nadie puede decir que Luka Modric y David Silva no solo destaquen en Real Madrid y Real Sociedad, dos de los equipos Champions en LaLiga, sino que siguen siendo capitales en sus plantillas. Por eso Andrés Iniesta, que anunció su adiós del Vissel Kobe una temporada antes de finalizar su contrato, mira a los dos veteranos y espera una oferta de España.

Con Modric, que será renovado por el club blanco, y David Silva, ya confirmado hasta 2024 y jugador determinante, cuando está, para Imanol Alguacil, no se tratará para merengues y txurriurdins en la 23/24 de que jueguen ochenta partidos, sino de que lo hagan la mitad de esa cifra o treinta y cinco de ellos al más alto nivel y que estos sean los choques más importantes para sus equipos. Con eso serán rentables y estarán vigentes. Iniesta aspira a ser un jugador similar en un equipo del segundo escalón de LaLiga.

Complicada vuelta a España

La novedad con Iniesta es doble con su marcha de Japón, y es que el jugador ha anunciado que deja el equipo nipón, pero ha recalcado que no se quiere retirar, dejando entrever que se ve todavía con nivel para lucir. Y según hemos podido saber sí habría equipos de la liga española interesados en el jugador manchego, por varios motivos. El primero de todos es que, pese a que ya no posee la suficiencia física que tuvo, ya que, no en vano, tiene 39 años, Iniesta aún puede ser determinante por su infinita calidad. Por otro lado, su inclusión en un equipo de segundo nivel daría un empuje determinante en la imagen de ese club; un reclamo como pocos.

Dicho lo cual, las dudas con Iniesta en caso de poder acercarse a un equipo de la liga española son intensas, primero porque se desconfía del estado de forma del jugador y, a la vez, también de la ficha que aceptaría ante la ingente cantidad de dinero que ha ganado. Por último, se atisba un interés saudí en el futbolista de Fuentealbilla, lo que puede ser también un final tentador para el campeón del mundo con España en 2010. Eso sí, la salida de Iniesta, no lo duden, le pone en el mapa y como ocurre con Modric y Silva o ha sucedido con Zlatan Ibrahimovic en el AC Milan, la posibilidad del regreso existe y para muchos es muy tentadora. Como apunte, un dato: el Albacete tiene opciones de subir...