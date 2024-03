El Barça acerca en secreto al galáctico que sueña con jugar en el Madrid, por Pedri, Ferran y Ansu

Ya os hemos contado como el grave paso atrás del Barça en San Mamés -que puede que le haya costado al equipo de Xavi Hernández tirar casi un 50% de sus posibilidades de ganar esta edición de LaLiga EA Sports- deja señalados, incluso entre los que jugaron poco, como es el caso de João Félix, por el que el Barça no va a hacer una puja en verano. Pero puede haber más, toda vez que los culés estarían tras la pista de otro crack que, a la vez, sueña con jugar en el Real Madrid.

En la casa blanca ni lo consideran

Hace una campaña, cuando el Nápoles era la revelación de la temporada, el nombre de Khvicha Kvaratskhelia salió emparejado con el del Real Madrid, en parte por el gran nivel del extremo izquierdo y en parte porque su entorno y él mismo advirtieron que el sueño del jugador georgiano era jugar en el conjunto blanco, pero aquello se quedó en rumorología, sin más interés en la casa blanca, algo que no ha cambiado en la actualidad. No pasa así con el Barça, que sí observa la situación del futbolista.

Mundo Deportivo recalca este hecho. No es para menos, por la izquierda el Barça ha terminado por renunciar al tridente con el fin de apuntalar la medular con Pedri, pero la lesión del canario vuelve a poner a João como el mejor recurso del equipo en ese costado. Ferran también está ahí, sin embargo, el club no lo considera como el jugador indiscutible que debe quedarse uno de los tres puestos del tridente culé, y toda vez que João no será fichado, Vitor Roque no es extremo y su posición está restringida al hueco que le deje Lewandowski y Ansu Fati ha dejado más dudas que certezas en su cesión en el Brighton, Kvaratskhelia es visto como un fichaje de altura en can Barça en esa demarcación.

Pero, así como el mass media catalán pone encima de la mesa el nombre del jugador del Nápoles, rival del Barça en la Champions League, también hace hincapié en que su padre casi descarta que este interés pueda llegar a buen puerto en clave culé. Lo curioso es que la opinión del progenitor de jugador del vigante campéon del Calcio italiano, reflejada en Radio TV Serie A, choca con la del agente del jugador, que le busca mercado, al parecer porque el futbolista no está contento en el Maradona. Para su padre, lo del Barça no tiene recorrido por lo económico.