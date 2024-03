Ni Vinicius ni Diakhaby ocultan el desastre que veían venir Brahim y Ancelotti con Mbappé: arruinado

El partido de Mestalla entre el Valencia y el Real Madrid tuvo casi de todo, cosas buenas, como el excepcional nivel de Vinicius Júnior o del equipo de Baraja, y otras muy negativas, como la gravísima lesión de Diakhaby, dos asuntos que coparon parte del protagonismo de uno de los clásicos de LaLiga. Ahora bien, en clave merengue volvió a confirmarse otro asunto que se deslizó más someramente entre los grandes titulares y que, sin embargo, confirma que Ancelotti tiene un problema en este tramo decisivo de temporada cuando deja a Brahim Díaz en el banquillo, uno que enlaza a la perfección con el más que probable fichaje del jugador del PSG, Kylian Mbappé.

Por merecimiento, el español lo merece más

De entrada, una vez más Brahim jugó de suplente de Rodrygo Goes y en el poco tiempo que estuvo sobre el césped el primero fue más peligroso, incisivo y decisivo que el brasileño, con el que no cuadran ni el nivel ni los números, lo que, como enunciábamos al comienzo, genera ya un debate vivo acerca de quién de los dos merece la titularidad junto a Bellingham y Vinicius, pero lógicamente este se expande a lo que vaya suceder en el mercado de fichajes, cuando aterrice el francés en el equipo blanco.

Y es que, si ustedes ven el valor de mercado de Brahim y Rodrygo, sus oportunidades esta temporada y su rendimiento, sentirán que quizá el negocio del Madrid con la llegada del francés viene precisamente no de quien ya le está quitando el puesto al otro en esta 23/24; es decir, si Brahim, que según Transfermarkt, cuesta 20 millones y Rodrygo 100 kilos, pero el rendimiento de uno y otro es, como mínimo, parejo, con el fichaje de Mbappé la rentabilidad viene justificada por la venta del internacional de la canarinha.

O lo que es lo mismo, Brahim, contra viento y marea y en el tramo decisivo de la temporada, se está ganando una plaza en el once junto a Bellingham y Vini (ahora el inglés estará sancionado por su expulsión ante los chés, de modo que no habrá debate) y eso desplaza de este a un Rodrygo al que no se le ve hueco en 11 de la 24/25 con Mbappé en las filas blancas; un jugador brasileño que tiene un cartel enorme y puede dejar en caja, al menos el próximo verano, una enorme cantidad de dinero. El hecho de que Rodrygo con su rendimiento no se esté ganando el puesto de titular incide en las dudas que genera retenerlo de cara a la próxima temporada, donde los tres de la delatera se escriben solos.