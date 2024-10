El culé que atrasó a Lamine Yamal: Hansi Flick le dio más prioridad y la UEFA lo acaba de premiar

La segunda jornada de la Champions League llegó a su fin, fueron días intensos de partidos que prometieron e hicieron saltar a más de uno. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, entre otros clubes, fueron parte de esta competición que se presentó con un nuevo formato. La sorpresa fue la derrota del equipo de Chamartín, mientras que los de Hansi Flick se recuperaron satisfactoriamente de la derrota ante el Mónaco y Young Boys pagó las consecuencias. Y si no fuera poco, el cuadro culé tuvo a un representante que se llevó los laureles.

Tras el término de la jornada, como es habitual, la UEFA público el mejor once de la fecha dos. Hay más de una novedad, como por ejemplo el lateral derecho del Lille, Tiago Santos, así como Adeyemi, del Borussia Dortmund. Y por el lado del Barcelona, quien no faltó y sacó cara por la institución catalana fue nadie más que Raphinha, el delantero brasileño sigue en alza y no es para menos. Asumió la capitanía tras la lesión de ter Stegen y la confianza que le dio Hansi Flick fue fundamental para que el rendimiento del sudamericano crezca considerablemente.

Raphinha se metió en el once

Ya no es una novedad de que la destreza de Raphinha se base en su forma de jugar, su auténtica soltura para sumarse a la ofensiva y anotar. En la goleada del Barcelona sobre Young Boys, el ex Leeds United fue una de las figuras y de esa manera, la UEFA lo reconoció poniéndolo en el mejor once de la segunda jornada de la Champions.

Toque de calidad del brasileño

En la era Xavi, la involución de Raphinha fue notoria, por más que intentaba destacarse en el sector derecho, nada le salía. Sin embargo, agarró madurez cuando Hansi Flick apostó por sus servicios. De ese modo, hoy en día es un referente de este Barcelona que tiene una racha positiva en la temporada y la Champions no le está resultando ajena como en anteriores oportunidades.

🏆🇪🇺 UEFA release the Champions League Team of the Week for Matchday 2! pic.twitter.com/0iFY4pIiwU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2024

El mejor equipo de la Champions

Además de Raphinha, ubicado como mediapunta por la UEFA, también figura en el arco Emiliano Martínez, del Aston Villa. Por parte de la defensa, tiene a los futbolistas Zappacosta (Atalanta), Salisu (Mónaco), Flamingo (PSV) y Tiago Santos (Lille). En el mediocampo están Timber (Feyenoord) y Florentino (Benfica). La delantera la completan Sima (Stade Brestois), Adeyemi (Borussia Dortmund) y Vlahovic (Juventus).